به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وومن اند تکنولوژی، بر اساس پژوهش به عمل آمده از سوی شرکت خدمات مالی سی‌اف‌اس از میان نظر سنجی بین زنان و دختران بین 14 تا 24 سال، رولینگ بیشترین امتیاز را برای دریافت این عنوان کسب کرده‌است.

پس از این نویسنده، استلا مک‌کارتنی طراح لباس و دبورا میدن تاجر معروف مقامهای بعدی را به دست آورده‌اند.

بر اثر مطالعات انجام شده 75 درصد رای دهندگان معتقد بودند که پیشرفت زنان در زندگی و کسب و کار برایشان دشوار تر از مردان است و 80 درصد بر این باورند که برای پیشرفت و رقابت با مردان مجبورند سخت‌تر کار کنند.

همچنین 90 در صدر زنان جوان تصور می‌کنند که اگر الگوهای زیادتری از زنان موفق معرفی شود احتمال بیشتری برای استفاده از تمام توانایی‌های بالقوه‌شان وجود خواهد داشت.

کارن مویر مدیر موسسه خدمات مالی سی‌اف‌اس عنوان کرد: اگر در پی دستیابی به تمام پتانسیلهای موجود برای کسب و کار و اقتصاد انگلستان هستیم به معرفی الگوهای الهام بخش برای نسل جدید که به دنبال تحقق آرزوهایشانند نیازمندیم.

رولینگ تا کنون کتابهای متعددی نوشته‌است که همه آنها پر فروش بوده است. از بسیار از آثار وی اقتباسهای سینمایی موفقی انجام گرفته‌ که این امر برای او معروفیت و ثروتی افسانه‌ای به دنبال داشته‌است.

