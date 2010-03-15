آب تهران آلوده به فلزات سنگین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر قربانی امروز در یک نشست خبری با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در آینده ای نزدیک گفت: هنوز هیچ اطلاعی از وضعیت قیمت آب برای سال آینده نداریم و از سوی دولت، هنوز هیچ افزایش قیمتی به وزارت نیرو ابلاغ نشده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: از سوی این شرکت، سناریوهای مختلفی برای قیمت آب تدوین شده که براساس آنها، اگر به عنوان مثال قیمت آب 20 درصد افزایش داشته باشد، بدانیم که باید چه تدابیری را بیاندیشیم. اما هم اکنون در حال برنامه ریزی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم.

وی تصریح کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه علاوه براینکه فرصتی را در اختیار شرکت آبفای استان تهران قرار می دهد، تهدیدی نیز برای این شرکت به شمار می رود چراکه این قانون فرصتی فراهم می کند خدمات را به صورت عادلانه و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد و از سوی دیگر، اگر این قانون اجرا شود باید کیفیت آب ارتقا یابد، بنابراین در کنار این امر باید با منطقی سازی قیمتها، مسئولیت بازسازی و افزایش راندمان را نیز در دستور کار قرار دهیم.

به گفته قربانی، مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تهران در مدار بهره برداری قرار گرفت و براساس آن، مدول اول که با ظرفیت 525 هزار نفر در مهرماه سال جاری به بهره برداری رسید می تواند در کنار مدول دوم که با همین ظرفیت به مدار می آید، بهداشت و سلامتی را برای مردم تهران به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، این تصفیه خانه که با به مدار آمدن مدول اول، 1300 لیتر در ثانیه پساب خروجی را در اختیار کشاورزان قرار می داد، با به مدار آمدن مدول دوم، این میزان را به 2600 لیتر در ثانیه می رساند.

قربانی گفت: منابع مالی این پروژه تاکنون از منابع داخلی شرکت تامین شده و از دو سال گذشته، دولت نیز منابعی را برای آن اختصاص داده است، براین اساس، در بودجه سال 89 کل کشور نیز 700 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که امید می رود با دیدگاه مثبت نمایندگان مجلس به تصویب رسد.

وی اظهار داشت:در آب شرب شهر تهران، هیچ گونه فلزات سنگین وجود ندارد، البته نمی توان انکار کرد که استفاده از سموم و کودهای شیمیایی به صورت بی رویه، سفره های آب زیرزمینی را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

قربانی گفت: رسما اعلام می کنم که آب تهران آلوده به فلزات سنگین نبوده و برخی شن ها و کدر بودن آن، به تنهایی می تواند به علت حوادث ثانویه باشد؛ چرا که در تصفیه خانه تهران کلیه آلاینده ها از آب تهران دفع می شود.