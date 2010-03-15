استقرار 300 آتش نشان در چهارشنبه آخر سال در بیرجند

علی حسینی به خبرنگار مهر در بیرجند گفت: 100 نیروی عملیاتی این سازمان و 200 آتش نشان داوطلب شب چهارشنبه آخر سال در نقاط پر رفت و آمد این شهر مستقر می شوند.

وی بابیان اینکه امسال برای نخستین بار در این راستا از آتش نشان داوطلب استفاده می شود، عنوان کرد: این نیروها با فراگیری آموزش های لازم برای اطفای حریق احتمالی و کاهش خسارات ناشی از آن در مکان های تعیین شده استقرار می یابند.

حسینی به وجود 600 نیروی متقاضی در این سازمان در شهرستان بیرجند اشاره کرد و بیان داشت: از این تعداد 200 نفر جهت انجام کارهای عملیاتی در این سازمان انتخاب شده اند.

وی در از وجود 12 اکیپ عملیاتی سیار در چهارشنبه آخر سال در بیرجند خبر داد و گفت: این اکیپ ها در قالب 30 خودروی سبک و سنگین در جهت اطفاء حریق و امداد و نجات به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.

حسینی با بیان اینکه از سال 1384 تاکنون حوادث ناشی از آتش سوزی در چهارشنبه آخر سال در بیرجند کاهش داشته است، افزود: به دلیل اطلاع رسانی های انجام شده در سال گذشته دو مورد سقوط چاه و سه مورد اطفاء حریق در این شهرستان رخ داده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند در پایان توزیع حدود چهار هزار بروشور، نصب پنج بیلبرد، پخش فیلم های هشدار دهنده از طریق سیما، برگزاری کارگروه استانی آتش نشانی و مواد خطرناک و ارائه آموزش های لازم از طریق آموزش و پرورش به دانش آموزان را از جمله اقدامات این سازمان ذکر کرد.