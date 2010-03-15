تنوع محصول در برنامه پرواز 95 سایپا

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله پوستین دوز در جریان بازدید از شرکت پارس خودرو و در جمع مدیران این شرکت با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر شرکت پارس خودرو 48 درصد از کل تولید خودرو پراید را در اختیار دارد که در برنامه پرواز 95 گروه خودروسازی سایپا به تدریج با ورود خودرو جایگزین پراید این میزان تولید کاهش یافته و بر تنوع تولید محصول در پارس خودرو افزوده خواهد شد.

وی با بیان اینکه تقویت زیر ساختها و استفاده از تجارب خودروسازان موفق دنیا در ارتقای جایگاه پارس خودرو را به عنوان خوشنام ترین شرکت خودروساز ایران در حوزه تولید خودروهای لوکس و با کیفیت تاثیرگذار است افزود: در برنامه پرواز 95 گروه خودروسازی سایپا برای حفظ سهم بازار و توسعه ظرفیتها تا سقف یک میلیون و 200 هزار دستگاه در سال نیازمند ایجاد ظرفیت جدید و حرکت به سمت خودروهایی با استانداردهای روز دنیا خواهیم بود.

وی گفت: سالهای 86، 87 و 88 به عنوان سالهای بهره برداری از ظرفیتهای ایجاد شده مطرح بوده و در برنامه پرواز 95 گروه شرکت پارس خودرو نقش مهمی در تحقق اهداف تعیین شده خواهد داشت.

مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا همچنین ضمن بازدید از خط تولید پیشرفته تندر 90 شرکت پارس خودرو افزود: همزمان با بهبود وضعیت تولید تندر 90 و داخلی سازی زنجیره تامین قطعات، شرکت پارس خودرو می تواند با جدیت بیشتری به تولید این محصول پرداخته و سهم بازار خود را در محصول تندر 90 و کل بازار افزایش دهد.

وی با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد خط تولید خودرو تندر 90 پارس خودرو افزود: در حال حاضر مذاکراتی در رابطه با بهبود و اصلاح پروژه تندر 90 به مجموعه های ذی ربط در حال انجام است و به طور نحتم با تمرکز تولید این خودرو در شرکت پارس خودرو تولید این محصول روند رو به رشدی را دنبال خواهد کرد.

پوستین دوز با اشاره به عملکرد مطلوب معاونت فروش و بازاریابی شرکت پارس خودرو تاکید کرد: شرکت پارس خودرو دارای قابلیت های بسیار بالایی است و یکی از دلایل مهم رشد تولید در شرکت پارس خودرو، حفظ و آموزش نیروی انسانی به همراه افزایش بهره وری و دستیابی به سرانه تولید استاندارد است.

مسیح مشهدی تفرشی مدیر عامل شرکت پارس خودرو نیز در جریان بازدید مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از این شرکت با ارائه گزارشی در مورد اقدامات سالهای اخیر این شرکت با تاکید بر اهمیت اهداف تعیین شده در برنامه پرواز 95 گروه خودروسازی سایپا رهنمودهای مدیر عامل گروه را مهم ارزیابی کرد و توصیه وی برای افزایش سبد محصولات جدید پارس خودرو را مفید خواند.