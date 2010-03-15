فرماندار جدید ماهنشان معرفی شد

استاندار زنجان ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان ماهنشان با بیان این مطلب که تغییرات مدیریتی به معنای ضعف در کارهای قبلی نیست، گفت: لازمه پویایی و خلاقیت در کارها، تغییرات در بحث مدیریت است.

محمد رئوفی نژاد تصریح کرد: خدمات ارزنده دولت نهم در ابعاد مختلف پشتیبانی و رضایتمندی مردم را در پی داشت که در نهایت دولت دهم انتخاب شد.

وی تاکید کرد: خلاقیت ها و ابتکارات هر مدیریتی در زمان خاص ومعین کمرنگ و بعد از مدتی تبدیل به حفظ وضع موجود می شود، در این زمان است که مردم با حفظ مدیریت موجود متضرر خواهند شد.

رئوفی نژاد ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد جمشیدی فرماندار سابق شهرستان ماهنشان خاطرنشان کرد: مدیری که وظیفه کاری خود را از مدیر قوی تحویل می شود، مشکل خواهد بود و امید است توسعه هر چه بیشتر شهرستان با همدلی و وفاق مسئولان و مردم پر رنگ تر از گذشته تحقق یابد.

استاندار زنجان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با برشمردن دستاوردهای مهم دولت و نظام در سال جاری گفت: خدمات و عملکرد دولت نهم و دهم رضایتمندی عامه مردم را در پی داشته است.

وی افزود: خدا را شاکریم بدون هیچ فرصت سوزی و با تمام قوا و ظرفیت ها در خدمت مردم استان بودیم.

رئوفی نژاد بیان داشت: رضایت مردم رضایت خداوند است و در این خصوص تمامی همت و تلاش خود را مصروف توسعه استان و خدمت به مردم نموده ایم.

استاندار زنجان سعادت دنیوی و اخروی مردم و کشور را منوط به پیروی از ولایت فقیه دانست و گفت: ولایت اساس و تمامی حیثیت و افتخار کشور می باشد و بدون آن تمامی معادلات و موجودیت نظام زیر سوال می رود.

در ادامه جمشیدی فرماندار سابق شهرستان به اهم اقدامات کاری خود طی چهارسال گذشته اشاره نمود و گفت: طی این چهار سال در شهرستان 315 کیلومتر راه روستایی آسفالت شد و باعث شد که ماهنشان از بن بست خارج شود.

وی همچنین به اصلاح آب شرب شهرستان ماهنشان با استقرار 30 دستگاه آب شیرین کن، احداث دانشگاه پیام نور، احداث هفت پروژه بهداشتی، شش پروژه کشاورزی و هفت پروژه تربیت بدنی، آبرسانی به 38 روستا و بهره مندی 102 روستا از خدمات تلفن اشاره نمود.

در پایان محمد پور بعنوان فرماندار جدید شهرستان ماهنشان منصوب شد.