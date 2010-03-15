طرح " ازدواج آسان" بزودی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار صبح امروز دوشنبه در حاشیه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه براساس مصوبه هیئت وزیران رسیدگی به وضعیت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی کشور برعهده 23 عضو شورای اجتماعی کشور است اظهار داشت: مصوبات دور قبل شورا در قالب هفت کمیته تخصصی مورد بحث و کارشناسی قرار گرفت که دستور جلسه امروز بررسی بخشی از گزارشهای کارگروهها بود.

وی افزود: توجه و آموزش به خانواده در جهت تحکیم خانواده ایرانی از موضوعات جلسه امروز شورای اجتماعی کشور بود که براساس رای شورا پروژه ای تحت عنوان "ازدواج آسان" در سراسر کشور تعریف و سازماندهی می‌شود.

وزیر کشور گفت: موضوع دوم مورد بحث در شورای اجتماعی ارتقاء امنیت اجتماعی بود که به تصویب اعضا رسید و مقرر شد کارگروهی ذیل این طرح ریز مسایل اجرایی را در اقدامات ایجابی و سلبی توسط دستگاههای مرتبط کارشناسی و تدوین کند.

نجار چالش مبارزه با مواد مخدر را از موضوعات مورد بحث شورای اجتماعی بیان کرد و افزود: براساس آمار و گزارشهای ارایه شده در شورا، مبارزه با روانگردانها و مشروبات الکلی در قالب طرح عملیاتی مبارزه به مواد مخدر در چهارچوب قوانین موجود در کشور تدوین و اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شورای فرهنگی اجتماعی کشور براساس سیاستهای دولت گام بر می‌دارد اظهار داشت: در بودجه سال 89 دولت مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان را برای فعالیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی در سراسر کشور تخصیص داده که شورای اجتماعی بخشی از این بودجه را برای افزایش شور و نشاط در جوانان هزینه می کند.

وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا ارائه گواهینامه ازدواج در دستور کار شورای اجتماعی قرار گرفته است، گفت: این موضوع مطرح نشد ولی کلیات مباحث مربوط به ازدواج مورد بحث قرار گرفت و مصوب شد هر دستگاهی بنا به وظایف خود در خصوص تسهیل ازدواج جوانان اقدام کند.

نجار افزود: در جلسه امروز شورای اجتماعی مصوب شد کارگروه ویژه‌ای به صورت کارشناسی در بحث ازدواج آسان وارد شده و نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های مرتبط با امر ازدواج را به شورا ارائه کند.

وی برنامه های سال آینده شورای اجتماعی را بر مبنای برنامه‌های استانداریهای سراسر کشور عنوان کرد و افزود: توجه به آداب و سنن، اقدامات فرهنگی بسیج، کتابخانه‌ها، فعالیتهای فرهنگی، احیا کردن مسایل سنتی و هنری در هر استان، استفاده از تکنولوژی جدید در مسایل فرهنگی، ایجاد پارکها و تفرجگاه‌ها برای ایجاد شور و نشاط در جامعه از وظایف شورای اجتماعی کشور است.