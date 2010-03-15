اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پنج ورزشکار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی شنا رده سنی 13 تا 14سال کشور دعوت شدند.

مجید مشتاق سرمربی تیم شنای خراسان رضوی گفت: در مسابقات انتخابی تیم ملی شنا که در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد مهرداد بهرامی، شاهیر قاسمی، امیر علی همتیان، حسن رضایی و امیر سامان خواجگی همگی از خراسان رضوی با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.

وی در ادامه افزود: اردوی آمادگی تیم ملی شنا به مدت یکماه در خارج از کشور برگزار می شود. این رقابتها به مدت دو روز برگزار شد.

پیروزی تیم والیبال خراسان رضوی در مسابقات لیگ کشور

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