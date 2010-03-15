پاکدشت استان تهران راه روستایی خاکی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، احمد صدیقی افزود: شهرستان پاکدشت از نظر داشتن راه، جزو مناطق برخوردار استان تهران است.

وی خاطرنشان کرد: البته به دلیل قدمت راه های روستایی پاکدشت، نیاز به روکش، آسفالت و بهسازی هرساله است که بودجه و تجهیزات کافی برای این اقدام وجود دارد و همه ساله انجام می شود.

مدیرکل راه استان تهران افزود: در شهرستان پاکدشت اداره راه و ترابری وجود نداشت که امروز شاهد افتتاح آن، همزمان با بهره برداری از ساختمان راهداری شهرستان هستیم.

وی تاکید کرد: این پروژه از ردیف اعتباری مطمئنی برخوردار نبود ولی با تلاش و پیگیری مسئولان شهرستان و نماینده مردم در مجلس و احترامی که وزارت راه برای مردم پاکدشت قائل بود، ساختمان راهداری و اداره راه و ترابری به بهره برداری رسید.

توان اجرایی وزارت راه بالاست

صدیقی افزود: اگر پروژه ها با دستگاه ها و ارگانهای دیگر هماهنگ باشند، توان اجرایی وزارت راه و ترابری بسیار بالاست و پروژه های بسیار بزرگی را می توان به بهره برداری رساند.

وی خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال 14 کیلومتر تعریض و سه خطه شدن جاده شریف آباد به سمت چنداب در مسیر تهران - سمنان به بهره برداری رسید و در حال حاضر در حد فاصل شریف آباد به پاکدشت، بزرگراه 6 خطه ای که از پروژه های بزرگ راه استان تهران است، به طور هشت کیلومتر در حال ساخت است که تنها پنج درصد از آن باقی مانده است.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران افزود: این بزرگراه حدود شش پل دارد که فقط دال این پل ها باقی مانده است و امید می رود که تا پایان فروردین ماه 89 این قسمت هم تمام شود که البته قسمت عمده این جاده در حال بهره برداری مردم است.

وی از ساخت پلی عظیم در محدوده خاور شهر که در مجاورت شهرستان پاکدشت قرار دارد خبر داد و افزود: این پل بین چهار تا پنج میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که امید است در سال آینده به بهره برداری برسد.

صدیقی خاطرنشان کرد: راهداری و کارمندان آن، زحمات بسیاری را متقبل می شوند که همگی در جهت هموار کردن بستر حمل و نقل جاده ای کشور است.

وی افزود: نگهداری راه، خط کشی، جابجایی تاسیسات جانبی، نصب علائم، برف روبی و ... از وظایف راهداران است تا شبکه جاده ای کشور و استانها را آماده تردد مردم کنند.

مدیرکل راه و ترابری استان تهران در پایان تاکید کرد: همه ساله بیش از پنج نفر از کارمندان و کارگران خدوم در حوزه راهداری، جانشان را از دست می دهند و این امر، لزوم توجه بیشتر به این قشر زحمتکش را گوشزد می کند.