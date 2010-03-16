برگی از تاریخ ایران و جهان

بیست و پنجم اسفند:

تولد پروین اعتصامی

درچنین روزی در سال1285هجری شمسی پروین اعتصامی فرزند یوسف اعتصامی آشتیانی ( اعتصام المالک ) شاعر بر جسته ایرانی به دنیا آمد .

وی در دوره کودکی به فراگیری زبانهای عربی و انگلیسی مشغول شد .پس از طی تحصیلات مقدماتی ، به ادبیات گرائید و در سرایش شعر فارسی به قله های ادبیات فارسی دست یافت. مجموعه اشعار او شامل 248 قطعه ( قصیده ، مثنوی و قطعه ) است . تعداد 65 قطعه از آن حالت مناظره گون دارد ، که هدف آن ها بیان پندهای اخلاقی است . وی در سال 1320 در تهران و بر اثر بیماری حصبه دار فانی را وداع گفت . آرامگاه او در قم واقع شده است .

عملیات والفجر 10

سال1366هجری شمسی ساعت 23 و سی دقیقه ، عملیات والفجر ده آغازشد.



این عملیات با رمز "یا رسول الله ، یا رسول الله " در سی کیلومتری عمق خاک عراق در منطقه عمومی خرمال در گرفت و رزمندگان اسلام موفق شدند طی بخش اول از عملیات حدود بیست روستا در شمال و جنوب و غرب شهر خرمال را از شر وجود بعثیها آزاد کنند . مراحل بعدی این عملیات در روز های بعد منجر به آزادسازی چندین روستا و قطع شدن ارتباط شمال و جنوب استان سلیمانیه عراق گردید و پس از آن با پیشرفت عملیات نوزده ارتفاع حساس منطقه و چندین روستای استان سلیمانیه عراق آزاد شد .

کشتار حلبچه

سال1366هجری شمسی رژیم بعثی عراق با انفجار چندین بمب شیمیایی در منطقه کردنشین این کشور ، حلبچه ، فاجعه ای انسانی رقم زد . در این فاجعه دست کم پنج هزار نفر از مردم کرد کشته و بیش از هفت هزار نفر مجروح شدند . این اقدام وحشیانه در حالی صورت می گرفت که عراق پیشتر پروتکل 1925 ژنو راجع به منع استفاده از سلاحهای سمی ، خفه کننده و ترکیبات میکروبی امضا کرده بود .

بیست و نهم ربیع الاول:

درگذشت آیت الله حسین شاهرودی



در سال 1410 هجری قمری آیت الله حاج حسین شاهرودی دیده از جهان فروبست . از آن عالم ربانی آثاری گرانبها در حوزه علوم فقه و اصول به جای مانده است .

شانزدهم مارس:

درگذشت سلما لاگرف

در چنین روزی در سال 1940 میلادی سلما او لاگرف نویسنده سوئدی دیده از جهان فروبست . وی در سال 1909 میلادی جایزه نوبل ادبی در یافت داشت .

قرارداد وین



در چنین روزی در سال 1731 میلادی قرار داروین میان امپراطور چارلز چهارم از انگلستان و هلند منعقد شد .