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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۴۱

از ابتدای سال تاکنون؛

37 هزار هکتار از اراضی کشارزی در کشور تجهیز و نوسازی شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 37 هزار و 261 کتار عملیات تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در کشور صورت گرفته است.

بایرام علی قلندرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سال 88 در سطح استانهای کشور 17 هزار و 280 هکتار از اراضی کشاورزی عملیات تجهیز و نوسازی مدرن و شالیزاری انجام شده است.

وی افزود: بیشترین اجرای عملیاتها در استان خوزستان با چهار هزار و 563 هکتار و کمترین میزان در استان خراسان رضوی با 40 هکتار صورت گرفته است.

این مسئول با اشاره به عملکرد تجهیز و نوسازی در اراضی سنتی کشور خاطرنشان کرد: در سال جاری در مجموع 11 هزار و 973 هکتار بوده است، بیشترین عملیات در استان خوزستان با 9 هزار و 738 هکتار و کمترین میزان در استان آذربایجان غربی با 10 هکتار انجام یافته است.

قلندرزاده بیان داشت: عملکرد طرح اجرای عملیات آب و خاک در تعاونیهای تولید روستایی در سال 88 در مجموع پنج هزار و 508 هکتار بوده است.

معاون دفتر تجهیز تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: در سال جاری در مجموع 187 کیلومتر جاده دسترسی به مزارع در سطح کشور احداث شده، ایجاد جاده های بین مزارع جابجایی ماشین آلات را تسهیل کرده، به افزایش راندمان مکانیزاسیون کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: به مجموعه کارهای انجام شده به منظور مدیریت آب مزرعه در مزارع با عنوان on farm development works عملیات تجهیز و نوسازی اطلاق می شود و شامل یکپارچه سازی، قطعه بندی، تسطیح، کانال انتقال آب، سیستم زهکشی سطحی و جاده بین مزارع می شود.

کد مطلب 1052111

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