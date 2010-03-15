رمز ماندگاری چهره ها در نزدیکی با اصل حقیقت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز دوشنبه در سومین همایش تجلیل از چهره های ماندگار استان اصفهان گفت: تجلیل از برجستگان و خادمانی که در مسیر خدمتگزاری و برای پیشرفت مردم و ارتقاء اندیشه و فرهنگ این سرزمین فداکاری و تلاش کرده‌اند بسیار ارزشمند و گرانبهاست.



رئیس جمهور اصفهان را مهد فرهیختگان ، عالمان و هنرمندان دانست و اظهار داشت : اصفهان دیار جوشش استعدادهای والای انسانی است و در هر موضوع و عرصه ای اصفهان برجسته است .



وی با بیان اینکه همه مردم اصفهان قابل تجلیل و قدردانی هستند، گفت : در این نشست نمونه و ستارگانی که معرف بزرگی های مردم اصفهان هستند مورد تجلیل قرار گرفتند همه کسانی که در اصفهان به عشق ایران و آرمانهای ملت ایران مشغول به خدمت و خلق آثار علمی ، هنری ، فرهنگی و معنوی می باشند هستند برتر و برگزیده هستند.



دکتر احمدی نژاد گفت : بدون تردید فرهنگ ، تمدن ، استقلال و عزت امروز اصفهان مرهون فداکاری های مردم این خطه است و درخشش جلوه پر افتخار میراث فرهنگی است مرهون فداکاری کسانی است که برای تعالی ارزشهای الهی و خداپرستی گام برداشته‌اند.



رئیس جمهور تجلیل از عماد مغنیه شهید بزرگ مقاومت را در اصفهان اقدامی با ارزش توصیف کرد و گفت: تجلیل از این شهید بزرگوار از این جهت ارزشمند است که اصفهان مهد مردان و زنان شجاع و کسانی است که مسیر تاریخ را تغییر دادند و امروز با عنایت خدای متعال دلهای ملت ها در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه همه انسان ها به دنبال ماندگاری هستند ، اظهار داشت : ماندگاری حقیقی در تقرب به اصل حقیقت است چرا که تنها حق است که پایدار و ماندگار خواهد بود از این رو هر کس به حقیقت نزدیک تر و در خدمت حقیقت باشد ماندگارتر است . رمز اینکه بعضی چهره ها الگو و ستاره می شوند این است که به حقیقت نزدیکترند .



وی انسان کامل و امام عصر(عج) را یگانه حقیقت جاری در هستی دانست و گفت: حقیقتی بالاتر از امام وجود ندارد و همه اسماء الهی در وجود نازنین امام عصر (عج) متجلی می باشد بنابراین هر چه زیبایی و ماندگاری در عالم وجود دارد به برکت پیوستگی با امام است .



رئیس جمهور افزود : اگر امروز اصفهان از جایگاه والایی برخوردار است به خاطر عشق مردم این سرزمین به امام و خط نورانی امامت و ولایت است که اگر این پیوستگی وجود نداشته باشد هیچ هنر و زیبایی خلق نخواهد شد .



دکتر احمدی نژاد گفت : اعتقاد قلبی دارم که مردم اصفهان همانگونه که صدها سال پیشتاز تمدن و فرهنگ ایران زمین بودند امروز هم در برپایی جامعه نمونه و الگو می توانند پیشتاز ملت ایران باشند و این توانایی و ظرفیت در مردم اصفهان وجود دارد .



وی خاطر نشان کرد : برای ساختن ایران و معرفی آن به بشریت باید بر پایه الگوی انسانی ، مکتبی و آرمانی حرکت کرد .



رئیس جمهور افزود: باورم این است که اصفهان این توانمندی و شایستگی را دارد که در ساختن ایران درخشان همچنان پیشتاز باشد.



دکتر احمدی نژاد گفت : خانواده اصفهان باید منسجم ، همدل ، پرانگیزه و مثل همیشه فکور و پرکار باشند و در عرصه های مختلف صنعتی ، کشاورزی ، دانشگاهی ، فرهنگی و معماری به الگویی برای ملت ایران و سایر ملت ها تبدیل شود.



وی خاطر نشان کرد : بزرگان کشورمان سیصد سال قبل اقداماتی انجام داده اند که امروز همگان با همه وجود به آن افتخار می کنیم و باید همت کنید و با یک یا علی فعالیت هایی انجام دهیم که همه تاریخ به ایران و اصفهان افتخار کنند.