858 تن مرغ با نرخ مصوب در استان کرمانشاه توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی ظهر دوشنبه درجلسه تنظیم بازار ویژه نوروز قیمت مصوب مرغ گرم در سطح استان را 2900 تومان اعلام و اظهار داشت: کلیه فروشندگان مرغ گرم در شهر کرمانشاه و شهرستانهای تابعه ملزم به رعایت قیمت مصوب هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفین محکوم به پرداخت جرائم نقدی و در صورت تکرار محل کسب آنها پلمب خواهد شد.

وی افزود: مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه افزایش قیمت مرغ در سطح استان با شماره 124 تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه به جذب 170 تنی گوشت قرمز منجمد نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون 15 تن گوشت قرمز نیز توسط 10 فروشگاه در شهر کرمانشاه توزیع شده و این روند ادامه خواهد داشت.

وی افزود: سهمیه گوشت گرم گوساله 22 راس در روز است که از خارج استان وارد می شود که هم اکنون در حال توزیع است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به سهمیه میوه استان خاطرنشان کرد: هزار و 300 تن پرتقال و هزار تن سیب خریداری و جذب شده است و در مراکز تعیین شده میوه شب عید با نرخ مصوب و پایین تر از قیمت بازار عرضه خواهد شد.