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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۳۸

موسوی‌مقدم:

گویندگان مراکز استان‌ها باید آموزش ببینند

گویندگان مراکز استان‌ها باید آموزش ببینند

معاون امور مجلس و استان‌های صدا و سیما در دیدار گروهی از گویندگان مراکز با تأکید بر ضرورت گسترش دایره آموزش برای گویندگان گفت: گویندگان مراکز صدا و سیما از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند که این ظرفیت‌ها با آموزش مضاعف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدرمضان موسوی مقدم با اشاره به ضرورت شناسائی استعدادهای گویندگی مراکز به مدیران شبکه‌های سراسری از حضور مجریان تهران در شبکه‌های استانی انتقاد کرد و این امر را خلاف مأموریت‌های شبکه‌های استانی ارزیابی کرد.

معاون امور مجلس و استانها فروتنی و پرداخت به خودسازی در کنار تخصص را برای گویندگی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: صفحه تلویزیون، صفحه لغزنده‌ای برای کسانیکه است که خود را نشناخته و به آن ورود می‌کنند .بنابراین خودسازی و رعایت مبانی اخلاقی و اسلامی برای مجریان و گویندگان یک ضرورت غیرقابل انکار است.

در این نشست فرزاد جمشیدی از کارشناسان و اساتید گویندگی با اشاره به برگزاری کلاس‌های آموزشی بر توانایی گویندگان مراکز تأکید کرد.

وی حضور گویندگان مراکز در شبکه‌های سراسری را برای بروز و ظهور استعدادهای استانی مؤثر دانست و از معاون امور مجلس و استانها خواست در مأموریت‌های حج و زیارت و سفرهای عمره و عتبات از وجود گویندگان مراکز استفاده شود .

در بخشی از این نشست حبیب الله مازندرانی مدیر کل صدای استانها با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در اداره کل صدا به تشریح برنامه‌های آینده این اداره کل برای حضور بیشتر گویندگان مراکز در شبکه‌های سراسری پرداخت.

در این نشست گویندگانی از مراکز سمنان- زنجان- چهارمحال و بختیاری- خوزستان- یزد و لرستان حضور داشتند.

کد مطلب 1052114

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