قرن حاضر به عصر بیداری اسلامی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در جمع تعدادی از پاسداران سپاه استان قزوین، با مهم خواندن نقش انقلاب اسلامی در بیداری جهان اسلام، بیان داشت: قرن حاضر بواسطه وقوع انقلاب ایران‌، قرن بیداری اسلامی است.



وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، بیداری و آگاهی را برای مسلمانان جهان و مخصوصا کشور ایران به ارمغان آورد، تصریح کرد: مردم در قرون گذشته به دلیل وجود سلاطین زورگو و اینکه اسلام به حاشیه رفته بود، دین اسلام را به درستی نشناخته بودند و این وجود امام خمینی(ره) بود که بیداری اسلامی و دینی را در جریان انقلاب به مردم هدیه داد.



وی ادامه داد: در عصر پیامبر (ص) اسلام دارای قدرت سیاسی و فرهنگی و ... بود و ایشان حضرت علی(ع) را به جانشینی خود برگزیدند تا اسلام در نزد معصومین باقی بماند اما متأسفانه بعد از آن، انحراف در اسلام به وجود آمد و اسلام به دست پادشاهان زورگو افتاد و آنها اسلام را منزوی کردند و به حاشیه راندند.



امام خمینی(ره) هویت دینی و اسلامی را به مردم شناساند



نوری همدانی به نقش امام خمینی(ره) در بیداری مردم اشاره کرد و افزود: در قرن حاضر بود که فقیهی فرزانه باعث بیداری مردم شد و هویت دینی و اسلامی را به مردم شناساند و در برابر اسلام آمریکایی‌، طالبانی و تحجری؛ اسلام ناب محمدی را در ایران پایه‌گذاری کرد.



استاد برجسته حوزه با اشاره به مدیریت قوی امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس، اضافه کرد: امام خمینی(ره) روحیه شهادت طلبی را در مردم و جوانان زنده کرد؛ به طوری که به‌رغم اینکه بسیاری از کشورهای غربی و حتی برخی کشورهای اسلامی با صدام همکاری می‌کردند، مردم ایران توانستند در جنگ هشت ساله تحمیلی پیروز شوند.



وی اضافه کرد: امام خمینی(ره) روح عزت‌، خودباوری و خوداتکایی را در مردم زنده کرد و غرب و فتنه‌های آنان را به مردم شناساند.



نوری همدانی، ایران و نظام قدرتمند آن را از برکت روشنگری و مدیریت امام خمینی(ره) دانست و گفت: وظیفه همگان این است که این نظام قدرتمند را حفظ و از ولی فقیه پشتیبانی کند تا این انقلاب اسلامی را به صاحب اصلی آن که همان مهدی موعود(عج) است، تحویل دهیم.