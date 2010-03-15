ثبت نام 30 هزار داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا 28 اسفند ماه تمدید شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون 30 هزار داوطلب در این آزمون ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود با توجه به تمدید مهلت ثبت نام این تعداد افزایش یابد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: به کلیه داوطلبان توصیه می شود که در زمان ویرایش اطلاعات ثبت نامی دقت لازم را به عمل آورند تا در زمان دریافت کارت ورود به جلسه با مشکل مواجه نشوند.

وی تاکید کرد: توصیه می شود در صورتی که داوطلبان پیش از این در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کرده اند، باز هم برای اطمینان از صحت اطلاعات ثبت نامی تا 28 اسفند ماه جاری به سایت مرکز سنجش مراجعه کرده و اطلاعات ثبت نامی را کنترل کنند.

به گزارش مهر، ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا 28 اسفند 88 ادامه دارد و داوطلبان می توانند تا تاریخ ذکر شده به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

داوطلبان همچنین در روزهای 7 فروردین تا 19 فروردین فرصت دارند مدارک مورد نیاز را اسکن کرده و به صورت اینترنتی ارسال کنند و از هرگونه ارسال مدارک به صورت پستی، حضوری و یا پست الکترونیک خودداری کنند.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 89 در 51 رشته و 24 شهر برگزار می شود و یک هزار و 546 نفر در این آزمون پذیرفته می شوند.