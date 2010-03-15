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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

اتاق فکر سپاه ناحیه ثارالله شیراز راه اندازی شد

اتاق فکر سپاه ناحیه ثارالله شیراز راه اندازی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله شیراز از ایجاد اتاق فکر رسانه ای سپاه این ناحیه با نام "فتح" خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ عبدالرسول رضایی ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود: هدف از ایجاد این اتاق فکر اطلاع رسانی به موقع دستاوردها و شناسایی نقاط ضعف و قوت فضای رسانه ای و تقویت آن و حضور فعالانه در فضای مجازی به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: امروز دشمنان در عرصه جنگ نرم وارد بخش رسانه ای و فضای مجازی شده اند و ما نیز با قصد اینکه بتوانیم در فضای مجازی و رسانه حرف اول را بنزیم اتاق فکر رسانه ای را تشکیل داده ایم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ثارالله شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پایان سال 88 و نزدیکی به ایام چهارشنبه آخر سال نیز بیان کرد: هرساله در روزهای آخر اسفند ماه شاهد صحنه های دلخراش و نگران کننده در سطح شهر و جامعه هستیم.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: این امر مصدومان و قربانیان فراوانی را در رده های سنی جوان و نوجوان جامعه به خود اختصاص داده و باید گفت امسال افرادی که مخل آسایش مردم و جامعه باشند مورد برخورد قانونی قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 1052119

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