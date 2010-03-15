نبود متولی خاص عامل اصلی محدودیت در حمایت از نخبگان علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حبیب ارجمندزاده ظهر دوشنبه در سومین جشنواره راه یافتگان علم و دانایی آذربایجان غربی افزود: تعدد متولی، موازی کاری، ابهام قوانین و عدم فرهنگسازی چهار عامل اصلی بروز محدودیت در حمایت از نخبگان علمی، برترینهای المپیادهای علمی و ورزشی استان است.

وی با انتقاد از انجام تمام امور مربوط به تحقیقات علمی و پژوهشی در کشور توسط نهادهای و ارگانهای دولتی، بیان داشت: بخش خصوصی باید برای ایجاد پویایی در این حوزه وارد عرصه شود.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی دانایی و علم را از جمله مسائلی دانست که در عرصه جنگ نرم مورد توجه مستکبران قرار گرفته است، بیان داشت: با وجود سرعت مناسب در رشد مقالات علمی و کسب رتبه اول ایران در این حوزه عدم توجه به موارد فوق می تواند سرعت دستیابی به قله های برتر علمی توسط دانشمندان جوان ایرانی را کاهش دهد.

161 نخبه علمی و ورزشی آذربایجان غربی تجلیل شدند



در ادامه این مراسم از 161 نفر از دارندگان رتبه های زیر یک هزار کنکور سراسری، رتبه زیر 50 آموزشکده های فنی و حرفه ای، رتبه های برتر المپیادهای علمی، جشنواره ها، مسابقات علمی عملی و فرهنگی هنری و نخبگان ورزشی آذربایجان غربی با اهدا لوح و جوایزی تقدیر شد.

