هنرمندان صنایع دستی کرمانشاه عنوان برتر را کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهردر کرمانشاه، نصرالله سپهر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نمایشگاه شیراز آثاری از صنایع دستی استان از جمله گلیم، گیوه، منبت و معرق، نازک کاری چوب و ... به معرض نمایش گذاشته شد.

وی افزود: شرکت کنندگان در این نمایشگاه شرکت صنایع دستی عدل در رشته گلیم، زینت آزادی در رشته گلیم و جاجیم سنتی، زین الدینی در رشته منبت و نازک کاری چوب بودند.

سپهر بیان کرد: ایجاد فرصت برای فروش بهتر، عرضه، نمایش و ارایه صنایع دستی استان از مهمترین برنامه های این حوزه بعد از تلاش در زمینه آموزش است.

معاون صنایع دستی و هنر های سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: صنایع دستی در حقیقت بروز و تصویر دلبستگی ها، آرزوهای زیبا و تصویری عرفانی است که مثل سنگ کف رودخانه طی سالیان سال صیقل یافته و شکلی بسیار زیبا به خود گرفته و ما باید از این میراث ارزشمند حراست کنیم.