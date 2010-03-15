ابطال گواهینامه یک راننده زن با 270 کیلومتر سرعت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید هادی هاشمی ظهر دوشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران افزود: در سال جاری روزانه 15 میلیون سفر و 20 میلیون جابجایی داشتیم که 20 درصد سفرها توسط تاکسی و 50 درصد توسط وسایل نقلیه عمومی انجام شده است.

وی ادامه داد: یک میلیون و 500 هزار نفر با مترو، چهار میلیون و 800 هزار نفر با اتوبوس و چهار میلیون و 200 هزار نفر با تاکسی جابجا شدند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: تاکسیها در تهران به وسیله نقلیه نیمه عمومی لوکس تبدیل شده‌اند و بیشترین تخلفات تقاطع‌ها به تاکسیها اختصاص دارد، ضمن اینکه در حال حاضر راهنمایی و رانندگی از تاکسیرانی در تهران رضایت ندارد.

سرهنگ هاشمی با اشاره به محرومیت رانندگان در سال جاری گفت: امسال در بزرگراه‌ها با نصب دوربین از افرادی که سرعت‌ بالای 140 کیلومتر داشتند و یا به تخلفات حادثه ساز پرداختند تست سلامت روانی گرفتیم.

وی ادامه داد: در سال جاری دو هزار و صد نفر از این رانندگان از یک ماه تا یک سال از رانندگی محروم و صلاحیت 20 نفر نیز برای همیشه خلع شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: رانندگان زن نسبت به آقایان 80 درصد در رعایت مقررات بهتر هستند، ولی اولین متخلفی که صلاحیت رانندگیش سلب شد زن بوده که در بزرگراه نیایش با سرعت 270 کیلومتر در حال رانندگی بوده است.

سرهنگ هاشمی ادامه داد: در اسفندماه جاری استفاده از وسایل نقلیه شخصی 20 درصد و توقفات بی مورد 25 درصد کاهش داشته است که این ناشی از همکاری مردم با پلیس راهور است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به پنجشنبه و جمعه آخر سال گفت: همه ساله در دو روز پایانی سال شاهد تردد گسترده مردم در بهشت زهرا برای زیارت اهل قبور هستیم که این امر ترافیک سنگینی را در این محدوده ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در سال گذشته230 هزار و 400 نفر به وسیله نقلیه عمومی اتوبوس، 921 هزار و 600 نفر با وسیله نقلیه شخصی و 148 هزار نفر با مترو و به طور مجموع در پنجشنبه آخر سال گذشته یک میلیون و 69 هزار و 600 نفر به بهشت زهرا مراجعه کردند.

سرهنگ هاشمی ادامه داد: همچنین در جمعه پایان سال 346 هزار نفر با وسیله نقلیه عمومی، 148 هزار نفر با مترو و جمعاً یک میلیون و 532 هزار نفر به بهشت زهرا مراجعه کردند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: به طور مجموع در دو روز پایانی سال گذشته دو میلیون و 600 هزار نفر از مردم تهران به بهشت زهرا مراجعه کردند که این موضوع مشکلات فراوانی را در امر ترافیک ایجاد کرده لذا از مردم درخواست می‌کنیم امسال از اکنون برای زیارت اهل قبور به بهشت هزار مراجعه کنند و تنها دور روز پایانی امسال را به این امر اختصاص ندهند.

از 14 فروردین 89 با خودروهای بدون طرح ترافیک برخورد می‌شود

سرهنگ هاشمی گفت: اگر افراد به هر دلیلی موفق به گرفتن طرح ترافیک سال 89 نشوند پلیس از 14 فروردین با این وسایل نقلیه برخورد می کند و در سال جاری نیز اجرای طرح‌های زوج و فرد و ترافیک تا ظهر پنجشنبه 27 اسفند ادامه دارد.