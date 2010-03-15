استان مرکزی ظرفیت اسکان 20 هزار مسافر نوروزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدحسین فراهانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در هتل های استان مرکزی 12 هزار و 762 نفر تخت مسافر و در مهمانپذیرهای دارای استاندارد لازم برای پذیرش مسافر چهار هزار و 752 تخت برای اسکان مسافران نوروزی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این تعداد، با قراردادهای منعقد شده با صاحبان برخی واحدهای مسکونی ظرفیت اسکان 300 مسافر نوروزی در واحدهای استیجاری ایجاد شده است و علاوه بر آن با همکاری آموزش و پرورش استان با آماده سازی مدارس امکان استقرار 500 مسافر نیز در این واحد ها فراهم شده است.

فراهانی با اشاره به اینکه چهار پارک بزرگ در شهر اراک با همکاری دستگاههای ذی ربط برای نصب چادر به منظور اقامت مسافران پیش بینی شده است اظهار داشتک پارک های ملت، باهنر، امیرکبیر و ایرالکو از پارک هایی هستند که در ایام نوروز امکان استقرار چادرهای اقامتی برای مسافران نروزی در آن فراهم است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در ادامه با اشاره به برگزاری مانور ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در اراک گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به مسافران در ایام نوروز 24 گروه به صورت سیار فعالیت خود را آغاز کرده اند که شامل گروه های پزشکی، انتظامی، راهنمایی، امداد خودرو خدمات بیمه ای هستند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این تعداد، 19 پایگاه هلال احمر، 17 پایگاه نیروی انتظامی نیز در این ایام به مسافران سال نو در استان مرکزی خدمات مورد نیاز آنان را ارائه می کنند.

فراهانی از برنامه ریزی صورت گرفته برای توزیع 320 هزار بروشور تبلیغاتی و ارسال پیام های کوتاه به میزان 22 هزار پیامک به مسافران ورودی به استان مرکزی در ایام نوروز خبر داد.

به گفته وی، به منظور نظارت بر روند فعالیت های صورت گرفته در واحد های زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی در استان مرکزی، 222 ناظرفعالیت خواهند کرد که علاوه بر ناظران این سازمان، 25 بازرس و ناظر علوم پزشکی، 12 ناظر سایت های گردشگری نیز به کار گرفته شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی از راه اندازی 30 پایگاه صلواتی برای استقبال از مسافران نوروزی در مبادی ورودی شهرهای استان مرکزی خبر داد و گفت: در راستای بهره برداری از امکانات گردشگری استان مرکزی فرودگاه اراک در ایام نوروز نسبت به جابه جایی مسافران به مقصد مشهد مقدس در قالب دو پرواز هفتگی اقدام خواهد کرد که دارندگان سفر کارت ها می توانند با استفاده از تخفیف 35 درصدی در نظر گرفته شده از این امکان استفاده کنند.