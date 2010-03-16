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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

خروجی پژوهشهای علمی در جهت پاسخگویی به نیاز‌های جامعه باشد

قم- خبرگزاری مهر: قائم مقام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: خروجی پژوهش‌های علمی در کشور باید پاسخگوی نیاز‌های جامعه باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر این که  همه مراکز علمی و پژوهشی کشور باید همواره در فعالیت‌های خود به فرآیند نیاز سنجی درجامعه توجه کنند گفت: آن چه که مهم است این که خروجی پایان نامه‌ها و رساله‌های دکتری و دیگر پژوهش‌های علمی در کشور در نهایت باید این باشد که نتایج آن‌ها به سود حرکت و توسعه جامعه باشد.
 
وی افزود: برای تحقق این هدف لازم است مراکز علمی و پژوهشی ضمن حمایت از نخبگان حوزه و دانشگاه، پژوهش‌های علمی این افراد را به سمت و سوی نیاز‌های جامعه و به طور خاص نیازها و الزامات حکومت اسلامی سوق دهند.

آذربایجانی همچنین خواستار پرهیز از انجام موازی‌کاری در فعالیت مراکز علمی و پژوهشی کشور شد و تصریح کرد: کاربردی بودن آثار علمی و پژوهش‌های حوزوی و دانشگاهی یکی از ضروری‌ترین مؤلفه‌هایی است که باید در فرآیند تولید علم و به طور خاص برپایی کرسی‌های نظریه پردازی به آن توجه شود.

وی در ادامه اضافه کرد: وقتی می‌گوییم که در فعالیت‌های علمی و پژوهشی نباید کارهای تکراری و موازی صورت پذیرد این خودش دو حسن بزرگ دارد یکی این که مانع از به هدر رفتن منابع محدود بیت‌المال می‌شود و دیگر هم این که فعالیت پژوهشگران را با توجه به نیازهایی که وجود دارد به سوی ارتقای کیفیت هدایت می‌کند.
 

کد مطلب 1052133

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