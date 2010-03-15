نرخ بازگشت زندانیان استان مرکزی به زندان دو درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سعید آقا صادقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در سال گذشته برای اولین بار در کشور، 200 زندانی ندامتگاههای استان مرکزی به جای حضور مراقب و زندانبان از خدمات ارائه شده روانشناختی و روانشناسی کارکنان این اداره بهره مند شدند.

وی اضافه کرد: در این طرح، قبل از ارائه برنامه های روانشناختی به این زندانیان، آنان مورد سنجش تست های افسردگی، پرخاشگری، اضطراب و دیگر ناهنجاری های اجتماعی قرار گرفتند که پس از ارائه آموزش های روانشناسی به آنان در مدت سه ماه، با بررسی های مجدد صورت گرفته تا 70 درصد از مشکلات و کمبودهای زندانیان تحت پوشش این طرح برطرف شده است.

آقا صادقی با اشاره به اینکه در مرحله دوم اجرای این طرح، جامعه تحت پوشش این برنامه از 2-- نفر به 800 نفر افزایش یافت بیان داشت: در مدت یک سال اجرای این طرح در زندان های استان مرکزی در مجموع بالغ بر سه هزار و 500 نفر از برنامه های مشاوره روانشناختی و روانشناسی اساتید این رشته بهره مند شده اند که این موضوع نتایج بسیار خوبی را در بهبود شرایط زندگی در زندان و اصلاح رفتارهای زندانیان در درون و برون از زندان در پی داشته است.

مدیرکل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مرکزی با اشاره به اینکه نرخ بازگشت دوباره زندانیان به زندان در جهان 60 و در ایران 30 درصد است بیان داشتک در بررسی های صورت گرفته، نرخ بازگشت دوباره زندانیان تحت پوشش این آموزش ها تنها دو درصد بوده است که این موضوع به عنوان موفقیتی برای استان مرکزی از سوی سازمان زندان های کشور مورد توجه قرار داده شده است.

وی اضافه کرد: سازمان زندان های کشور، ادارات مختلف خود را در استان های مختلف مکلف کرده است که از طرح ها و برنامه های ارائه شده استان مرکزی در این بخش الگو گیری کرده و با اجرایی کردن این برنامه ها زمینه را برای کاهش بازگشت مجدد زندانیان به زندان های کشور فراهم کنند.

آقا صادقی تاکید کرد: زندان ها باید بر اساس الگوهای اسلامی به عنوان دانشگاه انسان سازی تبدیل شود که در این راستا تاکنون اقدامات ارزنده ای از سوی این اداره کل صورت گرفته است.