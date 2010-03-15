علیرضا جوانمردی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم بر اساس تصمیماتی که در ستاد راهبردی بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی استان گرفته شده است عملیات احداث شهرک درودگران سال آینده در قم آغاز می شود.



وی با اینکه این شهرک در نزدیکی شهر قنوات احداث می شود، گفت: در حال حاضر بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی قم مشغول انجام کار‌های مطالعاتی و طراحی‌های اولیه احداث این شهرک است.



جوانمردی اضافه کرد: چنانچه مشکل خاصی پیش نیاید، شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم از سال آینده اقدام به فراهم کردن زیرساخت‌های احداث این شهرک می‌کند که البته وظیفه مدیریت و راه‌اندازی آن با بنیاد توسعه و کار‌آفرینی است.



مدیرکل تعاون استان قم همچنین گفت: با شکل گیری کامل این شهرک، بخشی از واحد‌های مرتبط با صنعت چوب از داخل شهر قم به این شهرک منتقل می‌شود که البته اولویت ما در انتقال واحد‌ها، شامل واحد‌هایی می شود که حضور آن ها در سطح شهر قم آثار نامطلوبی برای شهروندان داشته باشد.