قیمت واقعی بنزین 750 تومان است / آمادگی ایران برای صدور گاز به شارجه

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس پیش بینی موسسه بین المللی دنیا قیمت جهانی نفت سال آینده در حدود 80 دلار به ازای هر بشکه است، گفت: در بودجه سال آینده نیز نفت 65 دلاری گنجانده شده است که با توافق حاصل شده قرار است 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود.

وزیر نفت با بیان اینکه پیش بینی می کنیم در برنامه پنجم توسعه حدود 50 میلیارد دلار منابع مالی حاصل از فروش نفت به طرح های صنعت نفت اختصاص یابد، تصریح کرد: همچنین بخش دیگری از این سرمایه گذاری ها از محل منابع مالی بانک های داخلی و سرمایه گذاران خارجی تامین خواهد شد.

سیاست عاقلانه چین در تامین امنیت انرژی

این مقام مسئول با اشاره به توسعه همکاری های نفتی و گازی ایران و چین اظهار داشت: هم اکنون دولت چین سیاست عاقلانه ای را برای سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز و تامین امنیت انرژی کشور خود در بلند مدت در پیش گرفته است.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه با اتخاذ این سیاست دولت چین منافع ملی این کشور در بلند مدت نیز حفظ خواهد شد، بیان کرد: چینی ها هم اکنون تحت تاثیر قدرت کشورهای ثالث فعالیت نمی کنند که این موجب توسعه همکاری های نفتی ایران و چین در آینده نیز خواهد شد.

حفظ سقف تولید اوپک در نشست 156

به گزارش مهر، وی در ادامه با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود سقف تولید نفت اعضای اوپک در یکصد و پنجاه و ششمین نشست تغییر نخواهد کرد بیان کرد: در حال حاضر سطح ذخیره سازی نفت در کشورهای مختلف دنیا کماکان بالا بوده و تقاضا نیز کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه باید با سیاست مشترک اوپک و اعضای غیر اوپک ثبات در بازار نفت ایجاد شود، در مورد قیمت مطلوب برای نفت اعلام کرد: باید با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا یک ثبات نسبی در بازار ایجاد شود و بعد از ایجاد این ثبات می توان در مورد مطلوبترین قیمت برای نفت اظهار نظر کرد.

750 تومان قیمت واقعی بنزین

این مقام مسئول با اشاره به کاهش سهمیه بنزین به 80 لیتر در دوره زمستانی، تبیین کرد: این کاهش سهمیه ها موجب 12 تا 13 میلیون لیتری مصرف بنزین در کشور شده اما متناسب با این کاهش مصرف میزان فروش بنزین آزاد افزایش قابل توجهی نیافته است.

وی با یادآوری اینکه با کاهش سهمیه ها میزان فروش بنزین آزاد به 6 تا 9 میلیون لیتر در روز افزایش یافت، گفت: این آمار و ارقام حاکی از آن است که هنوز هم جا برای مدیریت بیشتر مصرف بنزین در کشوروجود دارد .

میرکاظمی همچنین در مورد عدم ارائه متمم بودجه بنزین سال جاری گفت: بر اساس قانون بودجه قرار بود قیمت بنزین وارداتی بانرخ تمام شده وآزاد عرضه شود. همچنین بر اساس این قانون باید میزان واردات بنزین حذف می شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری حدود 2.7 میلیارد لیتر بنزین در کارت هوشمند خودروها ذخیره سازی شده بود، تصریح کرد: وزارت نفت موظف بود که این میزان بنزین راتامین کند و از سوی دیگر اگر قرار بود قانون بودجه را اعمال کنیم باید سهمیه بنزین خودروها به 26 لیتر درماه کاهش پیدا می کرد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در تعیین قانون بودجه در مورد بنزین محاسبات به کار گرفته شده اشتباه بوده است، بیان کرد: در حال حاضر هزینه تمام شده یک لیتر بنزین در کشور با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده، هزینه های حمل و نقل و توزیع حدود 750 تومان برآورد شده است.

وی همچنین در مورد عرضه بنزین تک نرخی و یا دو نرخی درسال 89، توضیح داد: هم اکنون بررسی ها در کارگروه سوخت ریاست جمهوری در مورد این موضوع در حال انجام است اما تا کنون تصمیم گیری نهایی در این رابطه انجام نشده است.

ضرورت افزایش قیمت هر متر مکعب گاز به 100 تومان

وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون میزان مصرف گاز طبیعی در کشور براساس الگوهای تعریف شده نیست گفت: برای اصلاح الگوی مصرف گاز افزایش قیمت این حامل انرژی ضروری به نظر می رسد.

وی باتاکید بر اینکه باید برای کاهش مصرف گاز در کشور بهای این حامل انرژی 30 درصد از قیمت بین المللی آن تعیین شود خاطر نشان کرد: براین اساس باید قیمت گاز طبیعی در بخش خانگی -تجاری به 90 تا 100 تومان به ازای هر متر مکعب افزایش یابد.

آمادگی ایران برای صدور گاز به شارجه

وزیر نفت همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت فروش گاز به کرسنت امارات گفت: سیاست دولت باید فروش گاز به طور مستقیم به دولت ها باشد وطرف حساب در طرح های صادرات گاز نباید شرکت ها باشند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون شارجه امارات یک مصرف کننده نهایی برای گاز می باشد تصریح کرد: برای فروش گاز به امارات یا هر کشور دیگری با واسطه ها مذاکره نمی کنیم و یکی از راهکارهای اصولی صدور گاز به شارجه مذاکره مستقیم با دولت این کشور است.

این مقام مسئول باتاکید بر اینکه ایران آمادگی دارد تا در مدت کوتاهی گاز مورد نیاز شارجه را تامین کند اظهار داشت: هم اکنون پرونده حقوقی فروش گاز به کرسنت امارات در حال پیگیری است و اگر تخلفاتی هم در این قرارداد وجود داشته باشد آن را پیگیری می کنیم.

میرکاظمی در پاسخ به این سئوال که اگر شارجه شرکت کرسنت را به عنوان اوپراتور خود برای خرید گاز از ایران معرفی کند موضع وزارت نفت چه خواه بود، بیان کرد: اگر با دولت امارات برای فروش گاز به توافق برسیم و اگر خواست آنها معرفی اوپراتور باشد با اوپراتور آنها برای فروش همکاری می کنیم.

وی تاکید کرد: مذاکرات باید بین دولت ها انجام بگیرد و هیچ گونه مذاکره ای با واسطه ها یا شرکت های اوپراتور در زمینه فروش گاز انجام نخواهیم داد.

آخرین وضعیت مذاکرات گازی ایران و ترکیه

به گزارش مهر، عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز درباره آخرین وضعیت مهلت ترکیه برای سرمایه گذاری در 3 فاز پارس جنوبی گفت: از سرمایه گذاری ترکیه در فازهای پارس جنوبی استقبال می کنیم و پیش از این نیز مهلت سه ماهه آنها در این سه فاز تمدید شده بود.

وی باتاکید بر اینکه در ماه های اخیرمذاکرات گازی ایران و ترکیه برای سرمایه گذاری در3 فاز پارس جنوبی در حال انجام بوده است، بیان کرد: اگر آنها تمایلی به سرمایه گذاری در پارس جنوبی نداشته باشند ما هم مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

وزیر نفت با اشاره به توافق انجام گرفته با سندیکای بانک های داخلی برای تامین مالی فازهای پارس جنوبی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری و تامین مالی کلیه فازهای پارس جنوبی در برنامه پنجم توسعه تعیین تکلیف خواهد شد.