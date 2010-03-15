تصادفات جاده ای در استان زنجان 13 درصد کاهش داشت

سرهنگ مرداد جعفری در حاشیه برگزاری طرح ارتقاء امنیت جاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: از این تعداد تصادف، 5200 مورد در داخل شهر و 2760 فقره تصادف در جاده ها رخ داده است.

وی همچنین با اشاره به وجود بیش از 126 هزار دستگاه موتورسیکلت در استان ادامه داد: وجود این تعداد موتورسیکلت با توجه به جمعیت یک میلیون نفری استان، زیاد بوده و مطلوب نیست.

سرهنگ جعفری همچنین از توقیف 33 هزار دستگاه موتورسیکلت در 11 ماهه سال جاری خبر داد و افزود: این تعداد توقیف موتور، رشد 10 درصدی را نسبت به سال گذشته داشته است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان با بیان اینکه در طی 11 ماهه سال جاری به 10 هزار و 430 دستگاه اعمال قانون شده است، افزود: طی سال جاری 9 هزار و 480 برگه جریمه صادر شده که رشد 20 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

سرهنگ جعفری افزود: در سال 87 در تصادفات درون شهری 71 نفر فوت کردند که امسال این تعداد به 65 نفر رسید که این رقم کاهش 8 درصدی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین در حوادث رانندگی برون شهری 346 نفر در سال 87 کشته شدند که این رقم در سال جاری به 234 نفر رسیده است