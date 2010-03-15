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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۴۲

روزانه 250 مددجوی قزلحصار به مراجع قضایی اعزام می شوند

روزانه 250 مددجوی قزلحصار به مراجع قضایی اعزام می شوند

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر ندامتگاه قزلحصار واحد اعزام روزانه 200 تا 250 مددجو به مراجع قضایی استان و شهرستانهای تابعه جهت تعیین وضعیت قضایی اعزام کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی حسینی در آخرین جلسه شورای اداری با حضور مسئولان زندان به منظور ارزیابی عملکرد یکساله کلیه واحدها و برنامه ریزی ایام تعطیلات نوروزی اظهار داشت: مرور بر عملکرد یکساله کلیه بخشها حاکی از اعتلای میزان بازدهی اقدامات انجام شده است.

وی در خصوص سیر صعودی راندمان کاری قسمتهای ندامتگاه گفت: مجموعه قزلحصار یک محیـط اجتماعـی است و ما باید میزان رضایتـمندی اربـاب رجـوع و مراجعه کنندگان را معیار کار خود قرار دهیم. 

این مسئول در مروری گذرا از فعالیتهای ارائه شده در بخشهای مختلف خاطرنشان کرد: بهداشت و درمان این مرکز برغم کمبود کادر پزشکی و پرستاری مجری طرح های بزرگی از قبیل متادون، بیماریابی توسط پزشکان و حضور آنان در اندرزگاه ها، پیشگیری بیماریهای خاص، اعزام مددجویان به مراکز درمانی خارج از ندامتگاه و..... به نحو مطلوب انجام وظیفه کرده است. 

حسینی پیرامون مسائل قضایی بیان داشت: واحد قضایی مطابق با دستورالعمل ابلاغی با کاهش آمار چشمگیری مواجه بوده و در این راستا ابزار نقل وانتقال، اشتغال، پاسخگویی به خانواده ها، مقامات قضائی، رسیدگی به مشکلات قضایی و در نهایت این قسمت شاخص و تمامی اقدامات خود را مطابق با بخشنامه ابلاغی اجرا کرده است.

مدیر ندامتگاه قزلحصار در خصوص برقراری ارتباط عاطفی بین خانواده ها عنوان کرد: واحد ملاقات ندامتگاه قزلحصار توانسته این نقش را بخوبی ایفا کرده و با پاسخگویی به تعداد کثیری از مراجعه کنندگان با انسجام و وحدت رویه موفق عمل کند.

وی یادآور شد: در کنار کاهش جمعیت کیفری باید به مهمترین  اصل سازمان که تکریم از مددجویان و خانواده هایشان است توجه داشته باشیم که در این مقوله واحد مددکاری موفق عمل کرده است .

این مسئول در مورد بحث انتظامی گفت: واحد اعزام و بدرقه رکن اصلی اجرای سیاستهای سازمانی مبنی بر کاهش جمعیت کیفری است که این واحد روزانه 200 تا 250 نفر مورد اعزام به مراجع قضائی استان و شهرستانهای تابعه جهت تعیین وضعیت قضایی اعزام کرده که خوشبختانه با تلاش شبانه روزی یگان حفاظت این امر به نحو بسیار مطلوبی انجام پذیرفته و مشکلات امنیتی نداشته ایم.

کد مطلب 1052140

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