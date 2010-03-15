اعلام تعداد ورود مسافران به هرمزگان در سال 88 اغراق آمیز بود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه ‌ریزی استان بیان کرد: با نزدیک شدن به ایام نوروز و ورود مسافران به استان باید مکانیزم‌ها و سیستم‌های آماری دقیقی در راستای سنجش صحیح آمار فراهم شود.

وی ادامه داد: اعلام آمار نرخ بیکاری 3.6 درصدی تابستان در هرمزگان نیز شبهه آفرین و غیر قابل قبول بوده است چراکه در ماه‌ های اخیر جوانان زیادی به استانداری مراجعه و در خواست کار کرده‌اند.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: مراجعه بیش از حد جوانان به استانداری و در خواست شغل یکی از نشانه‌های بیکاری فراوان در میان جوانان بوده که باید در راستای رفع و حل این مشکل تدابیری اندیشیده شود.

هاشمی تختی عنوان کرد: هرمزگان در دو ساله اخیر با توجه به بهره‌برداری و راه‌اندازی کارخانه‌جات صنعتی باعث ایجاد اشتغال شده است اما باید حلقه مفقوده در ارائه آمار واقعی از نرخ بیکاری پیدا شود.

وی تاکید کرد: با توجه به وسعت ظرفیت‌ها در استان و به طبع آن وجود مشکلات فراوان هرمزگان نیاز به استقرار سیستم‌های ارزیابی و اخذ آمار منطقی دارد.

استاندار هرمزگان با اشاره به در آمد‌های استان افزود: میزان درآمد‌های خالص و وصولی استان در سال جاری به 390 میلیارد تومان رسیده که این امر کمک بسیار موثری در تسهیل روند انجام امور استان است.

هاشمی تختی گفت: روند جمع‌آوری و وصول مالیاتها و عوارض توسط سازمان دارایی قابل تقدیر و تشکر است و این روند باید در سال‌های آتی نیز ادامه پیدا کند.

وی عنوان کرد: امور مالیاتی و دارایی در سال 87 با رساندن درآمد استان به 270 میلیارد تومان به عنوان سازمان برتر در استان شناخته شده است.

استاندار هرمزگان اظهار داشت: این سازمان با کسب درآمد 70 میلیارد تومانی در سال جاری که بیشتر از درآمد پیش‌ بینی شده بود موفقیت بسیار بزرگی برای استان محسوب می‌شود.

در ادامه این جلسه بهرام بهامی‌نیا رئیس سازمان دارایی هرمزگان بیان کرد: 507 میلیارد تومان موظفی وصول در آمدی استان هرمزگان در سال 89 است.

وی افزود: فرهنگ پرداخت مالیات امروز در استان هرمزگان روند مناسب و مطلوبی دارد و حجم وسیعی از موفقیت‌ها به این مقوله بر می‌گردد.

رئیس سازمان دارایی هرمزگان توضیح داد: با نگاهی به حجم و میزان صعودی درآمد‌های وصولی در استان در می‌یابیم که روند درآمد‌ها هر ساله با حجم و درصد بالاتری نسبت به سال گذشته است.

بهرام بهرامی‌نیا تصریح کرد: در سال 89 سازمان دارایی استان موظف است که مبلغی بیش از 500 میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز کند.

وی افزود: با سیستم استقرار یافته و اصلاح در روند اخذ مالیات و عوارض امید است بتوانیم در سال‌های آینده در این امر با سهولت و مشکلات کمتری عمل کنیم.

در این جلسه فرماندار بندرخمیر گزارشی از مشکلات و ظرفیت‌های این شهرستان پرداخت.