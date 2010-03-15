570 واحد صنفی کشیک در شیراز برای نوروز فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمود هاشمی ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود: بر این اساس طی برنامه ریزی های صورت گرفته با اتحادیه های مختلف و هیئت امنای بازار وکیل و ...افزایش ساعات کار این مجموعه ها به تصویب رسید و در کنار آن برای رفاه حال زائرین 570 واحد صنفی در قالب 18 اتحادیه به طورشبانه روزی برای ایام نوروز به خدمات رسانی مشغول خواهند شد.

وی با اشاره به اهیمت بازار و اصناف در ایام تعطیلات نیز عنوان کرد: افزایش زمان کار اصناف علاوه بر توجیه اقتصادی برای کسبه به طور یقین از سرگردانی زائران شهر نیز جلوگیری می کند از این روعلاوه بر کشیکهای سال قبل تصمیم به افزایش ساعت کار اصناف نیز گرفته شد.

رئیس مجمع امور صنفی شیراز همچنین در خصوص افزایش نظارت و کنترل بازار نیز گفت: نصب اتیکت در بازار شیراز فراگیر شده و این حرکت در راستای جلوگیری از افزایش قیمتها بسیار موثر و مهم به شمار می رود که با حمایت تمامی اتحادیه ها صورت گرفت.

هاشمی عنوان کرد: در سال جاری نظارت و کنترل در بازار شیراز با افزایش 50 درصدی مواجه بود و با توجه به تاکید و نگاه استاندار فارس این امر همچنان ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به وضعیت بازار میوه نیز تاکید کرد: بازار میوه در ایام نوروز بدون کوچکترین مشکل فعال بوده و در این حوزه هیچگونه افزایش قیمت و کیفیت نامطلوبی مشاهده نشده است.