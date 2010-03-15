توسعه شهرک ها بیانگر حماقت اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعود الفیصل در گفتگو با روزنامه الریاض چاپ عربستان سعودی اظهار داشت که احداث هزار و 600 واحد مسکونی جدید در قدس بیانگر حماقت در سیاست های رژیم صهیونیستی و به شکست کشاندن هر گونه تلاش عربی و بین المللی برای برقراری صلح است.

وی خاطرنشان کرد: ما از مواضع آشکار جهانی مبنی بر محکوم کردن توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین استقبال می کنیم، اما این امر کافی نیست و باید با سیاست های یکجانبه رژیم صهیونیستی مقابله کرد و آمریکا در این زمینه مسئولیت بزرگی به گردن دارد به ویژه اینکه ناظر بر روند صلح به شمار می رود.

رژیم صهیونیستی اخیرا در میان انزجار شدید افکار عمومی و مجامع بین المللی تصمیم به توسعه شهرک سازی در بیت المقدس شرقی گرفته است.