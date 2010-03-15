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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۵

سعود الفیصل:

توسعه شهرک ها بیانگر حماقت اسرائیل است

توسعه شهرک ها بیانگر حماقت اسرائیل است

وزیر امور خارجه عربستان امروز اظهار داشت که توسعه شهرک های صهیونیستی بیانگر حماقت رژیم اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعود الفیصل در گفتگو با روزنامه الریاض چاپ عربستان سعودی اظهار داشت که احداث هزار و 600 واحد مسکونی جدید در قدس بیانگر حماقت در سیاست های رژیم صهیونیستی و به شکست کشاندن هر گونه تلاش عربی و بین المللی برای برقراری صلح است.

وی خاطرنشان کرد: ما از مواضع آشکار جهانی مبنی بر محکوم کردن توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین استقبال می کنیم، اما این امر کافی نیست و باید با سیاست های یکجانبه رژیم صهیونیستی مقابله کرد و آمریکا در این زمینه مسئولیت بزرگی به گردن دارد به ویژه اینکه ناظر بر روند صلح به شمار می رود.
 
رژیم صهیونیستی اخیرا در میان انزجار شدید افکار عمومی و مجامع بین المللی تصمیم به توسعه شهرک سازی در بیت المقدس شرقی گرفته است.
کد مطلب 1052146

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