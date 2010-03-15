اتخاذ راهکار جدید بیمه ها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله اسدی امروز در یک نشست خبری به تشریح عملکرد و آخرین اقدامات صورت گرفته توسط بیمه توسعه در سالجاری پرداخت و گفت: با اقدامات صورت گرفته در سالجاری، نسبت به سال 87، بیمه توسعه در صنعت 400 درصد رشد داشته است که از این طریق پرتفوی آن نیز 100 میلیارد تومان بوده است.

مدیرعامل بیمه توسعه اظهار داشت: رشد پرتفوی بیمه توسعه در تولید حق بیمه سالجاری و رسیدن به رقم 100 میلیارد تومان یک رکورد محسوب می شود که البته برنامه ریزی کردیم این رقم را در سال 89 به 10 برابر یعنی هزار میلیارد تومان برسانیم و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست. در این صورت این شرکت به دومین بیمه گر پرکار در صنعت بیمه کشور تبدیل خواهد شد.

اسدی در ادامه در خصوص برنامه ریزی کلان بیمه مرکزی در زمینه دستیابی بیمه به ضریب نفوذ 2 در سال 92، گفت: در این زمینه بررسی انجام دادیم که بر اساس آن مشخص شد اگر وضعیت تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید حق بیمه طی سالهای آینده به همین صورت ادامه داشته باشد، دستیابی به این هدف غیرممکن خواهد بود.

وی با تاکید بر رشد حدود 23 درصدی تولید ناخالص داخلی، افزود: طبق محاسبات ما در سال 92 ضریب نفوذ بیمه (حق بیمه تولیدی در سال 92) معادل 123 هزار و 547 میلیارد ریال خواهد بود که پیش بینی می شود با 8 میلیون و 312 هزار میلیارد ریال تولید ناخالص داخلی همان سال، ضریب نفوذ بیمه به 1.48 برسد.

این مقام مسئول در بیمه توسعه خاطر نشان کرد: برای سال آینده برنامه ریزی کرده ایم که از طریق ارزان فروشی منطقی، مشتری مداری و رفتار مناسب با مشتریان و بیمه گذاران و همچنین پرداخت خسارات به صورت آنی از طریق سامانه آنی بیمه توسعه (ساپ 20) و پرداخت خسارت در 20 دقیقه، سهم بازار خود را افزایش دهیم.

اسدی همچنین از برنامه ریزی بیمه های کشور برای مقابله با تحریم های احتمالی خارجی خبر داد و گفت: در قالب یک حرکت جمعی که به زودی برنامه آن اعلام خواهد شد، راهکار جدید مقابله با تهدیدات را مشخص خواهیم کرد.

وی همچنین از وجود ظرفیتهای خالی بیمه ای در بخش نفت و گاز کشور خبر داد و تاکید کرد: با توجه به ارائه بیمه کیفیت ساختمان، در حال حاضر به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب، این خدمت با استقبال خوبی مواجه نشده است.

مدیرعامل بیمه توسعه از فعالیت هزار و 613 نماینده فروش خدمات بیمه ای این شرکت در سراسر کشور خبر داد و افزود: با اقدامات صورت گرفته به زودی تا 3 ماهه اول سال 89، این تعداد به 2 هزار نمایندگی افزایش خواهد یافت. البته در سال آینده افزایش کمی به توسعه کیفی خدمات رسانی بیمه ای تبدیل خواهد شد.

همچنین سلوکی، معاون فنی بیمه توسعه نیز در سخنانی گفت: هدف ما از کاهش نرخ فروش بیمه نامه ها و ارزان فروشی در سال آینده خروج از چارچوبهای قانونی نیست بلکه ما توانستیم با کاهش هزینه های اداری خود روشهایی را اتخاذ کنیم که منجر به کاهش قیمت فروش شود. اخیرا در نیمه اول سالجاری بیمه توسعه از سوی بیمه مرکزی ایران به عنوان شرکتی که کمترین نسبت خسارت بیمه را در کل صنعت داشته است، اعلام شد.

معاون فنی بیمه توسعه افزود: با توجه به اینکه نسبت خسارت بیمه توسعه در ابتدای سالجاری 16 درصد بوده است، برنامه ارائه بیمه مستمری برای افراد تازه متولد شده تا افراد 60 ساله را در دستور کار اجرا خواهیم داشت.