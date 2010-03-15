پیتر گریوز درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر گریوز که سابقه بازی در قسمت های اول و دوم کمدی مشهور " هواپیما" و مجموعه تلویزیونی "ماموریت غیر ممکن" ( در ایران : بالا تر از خطر) را در کارنامه دارد، دیروز در سن 83 سالگی و به علت سکته قلبی مقابل خانه اش در پاسیفیک پلیسیدز کالیفرنیا در گذشت.



نقش آفرینی او درنقش جیم فلپس در مجموعه " ماموریت غیر ممکن" علاوه بر شهرت عمومی در سال 1971 جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد مجموعه های تلویزیونی را برایش به ارمغان آورد.



از جمله دیگر فیلم‌های گریوز می توان به "بازداشتگاه 17 " و "شب شکارچی "، "ارزش های خانواده آدامز" و "ساوانا لبخند می زند" اشاره کرد.گریوز در سال 2009 در راهروی مشاهیر هالیوود صاحب یک ستاره شد.او در سال‌های اخیر بیشتر به صداپیشگی در فیلم ها ، سریال‌ها و انیمیشن‌های مختلف مشغول بود.