به گزارش خبرگزاری مهر، این مجسمه‌ها که به مناسبت اعلام هزاره پایان سرایش شاهنامه فردوسی در مارس 2010 از سوی یونسکو، ساخته شده‌اند اثر پروفسور صادق اسپاهیا رئیس دانشکده هنرهای تجسمی آکادمی هنر تیرانا و از مجسمه سازان معروف آلبانی است.

این تندیسها که به ارتفاع 30 سانتی متر و از جنس گچ هستند با قرارگرفتن بر روی یک صفحه در کنار یکدیگر یادآور پیشینه روابط فرهنگی دو کشور و سابقه حضور و علاقه به زبان و ادبیات فارسی در سرزمین آلبانی است.

بیش از 3000 بیت از اشعار شاهنامه در دهه 80 میلادی به وسیله وجیه بخارایی مترجم زبردست آلبانی از زبان فارسی به آلبانیایی برگردانده شد اما مرگ مترجم در سال 1987 اجازه ادامه این ترجمه را به وی نداد.

از بخارایی ترجمه کاملی از بوستان وگلستان سعدی نیز وجود دارد که به دفعات در آلبانی به چاپ رسیده است و تا مدتها برخی از متون آن در دروس مدارس آلبانی تدریس می‌شد. آنچه که این دو اثر ترجمه شده از وجیه را بسیار برجسته کرده، ترجمه دقیق و اثرگزار آنها بوده به نحوی که که خوانندگان آلبانیایی به سختی می‌توانند تشخیص دهند که این آثار ترجمه از یک زبان خارجی است.

تندیسهای یادبود فردوسی و وجیه در مراسم هزاره شاهنامه فردوسی در شهر برات زادگاه وجیه بخارایی از سوی نمایندگی فرهنگی کشورمان و با مشارکت شهرداری این شهر رونمایی خواهد شد.

