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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

20 هزار مجله برای مهمانان نوروزی شیراز تهیه می شود

20 هزار مجله برای مهمانان نوروزی شیراز تهیه می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی شهردار شیراز از تهیه 20 هزار مجله تمام رنگی برای مهمانان نوروزی شیراز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود: این مجلات حاوی معرفی جاذبه های شیراز، نقشه شهر، تذکرات انتظامی و اجتماعی، تلفنهای ضروری و... بوده که در پلیس راه های شیراز توزیع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی در نگارخانه ملی، نگارخانه آبگینه و نگارخانه مشرقی از دوم تا 11 فروردین ماه همراه با فروش آثار به نفع مستمندان و ایتام نیز از جمله برنامه هایی بوده که برای این ایام پیگیری خواهد شد.

معاون فرهنگی شهردار شیراز تصریح کرد: تهیه و نصب 100 بنر در سطح شهر حاوی خیر مقدم به مهمانان نوروزی همراه با معرفی جاذبه های مذهبی و فرهنگی شیراز، پیامهای شهروندی، برپایی سفره هفت سین در قطعه شهدای گمنام دارالرحمه شیراز، تهیه و توزیع لوح فشرده موسیقی و صدای شیراز حاوی پیامهای شهروندان برای مهمان و... از جمله برنامه های و فعالتهای پیش رو برای ایام نوروز در سطح شهر شیراز به شمار می رود. 

کد مطلب 1052155

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