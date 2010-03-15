20 هزار مجله برای مهمانان نوروزی شیراز تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی ظهر دوشنبه در نشستی خبری افزود: این مجلات حاوی معرفی جاذبه های شیراز، نقشه شهر، تذکرات انتظامی و اجتماعی، تلفنهای ضروری و... بوده که در پلیس راه های شیراز توزیع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی در نگارخانه ملی، نگارخانه آبگینه و نگارخانه مشرقی از دوم تا 11 فروردین ماه همراه با فروش آثار به نفع مستمندان و ایتام نیز از جمله برنامه هایی بوده که برای این ایام پیگیری خواهد شد.

معاون فرهنگی شهردار شیراز تصریح کرد: تهیه و نصب 100 بنر در سطح شهر حاوی خیر مقدم به مهمانان نوروزی همراه با معرفی جاذبه های مذهبی و فرهنگی شیراز، پیامهای شهروندی، برپایی سفره هفت سین در قطعه شهدای گمنام دارالرحمه شیراز، تهیه و توزیع لوح فشرده موسیقی و صدای شیراز حاوی پیامهای شهروندان برای مهمان و... از جمله برنامه های و فعالتهای پیش رو برای ایام نوروز در سطح شهر شیراز به شمار می رود.