انتشار 2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر محمد آرام امروز در نشستی خبری با بیان مطلب فوق گفت: درمجموع برای تامین مالی 8 طرح فولادی 500 میلیارد تومان، پالایشگاه نفت شازند اراک، پالایشگاه نفت اصفهان و چند طرح ساختمانی بزرگ، دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال آینده با همکاری این شرکت منتشر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با بیان اینکه دولت در سال آینده 11 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی منتشر خواهد کرد، اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه امین،‌ اقداماتی را در دو کشور کره جنوبی و هلند برای انتشار این اوراق انجام داده است که در سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در همین رابطه شرکت تامین سرمایه امین تمرکز خود را بر روی دو بخش، انتشار و عرضه خصوصی اوراق مشارکت ارزی با مجوز سازمان بورس یا بانک مرکزی به صندوقهای سرمایه گذاری بین المللی و انتشار صکوک معطوف کرده است.

آرام حجم انتشار صکوک در جهان را در حدود 1100 میلیارد دلار اعلام کرد و اظهارداشت: برنامه هایی برای انتشار یک تا دو میلیارد دلار پیش بینی کرده ایم که امیدواریم به اهداف خود دست یابیم.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با بیان اینکه این شرکت در سال 88 برای سه پروژه بزرگ 850 میلیارد تومان تامین مالی انجام داد، افزایش ظرفیت 6 میلیون لیتر بنزین برای پالایشگاه آبادان، افزایش ظرفیت 8 میلیون تن فولاد برای 8 طرح فولادی و یک میلیون متر مربع برای بازسازی بافت های فرسوده تهران را پروژه های بزرگ تامین مالی این شرکت در سال 88 اعلام کرد.

آرام خاطرنشان کرد: پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت "امین ملت" با سرمایه 50 میلیارد تومان و سود تضمین شده 5/16 درصد، اوایل فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد شد.

وی به مذاکرات این شرکت با سازمان بورس و بانک مرکزی برای راه اندازی صندوق سرمایه گذاری ارزی اشاره کرد و گفت: شورایعالی بورس تاسیس این صندوق را منوط به نظر بانک مرکزی کرده است که به احتمال فراوان صندوق سرمایه گذاری ارزی از سال آینده در کشور راه اندازی می شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با بیان اینکه ماهیت این صندوق عملیات تنزیل اعتبارات اسنادی است که می تواند برای بانک مرکزی جذاب باشد، توسعه صندوق سرمایه گذاری امین گلوبال و برگزاری سیمنار مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری را از دیگر برنامه های شرکت تامین سرمایه امین برای سال آینده اعلام کرد.



وی با بیان اینکه عرضه های سازمان خصوصی سازی سال آینده سخت تر خواهد شد، افزود: پیشنهادی به این سازمان ارائه کرده ایم تا این شرکت ارزشگذاری یک صنعت خاص قابل واگذاری در بورس را انجام دهد. در صورت موافقت هیئت عامل سازمان خصوصی سازی، شرکت تامین سرمایه امین سال آینده ارزشگذاری کل پالایشگاه ها را به صورت یکجا انجام خواهد داد تا عرضه ها تسریع یابد.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین گفت: کمیته ای در این شرکت تشکیل شده است تا تمام کتاب ها، مقاله ها و پایان نامه های حوزه بازار سرمایه را با یک روش علمی بین المللی طبقه بندی کند. این بانک اطلاعاتی به صورت رایگان در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار خواهد کرد تا سطح فرهنگ آموزش بازار سرمایه افزایش یابد.

آرام با پیش بینی اینکه روند رو به رشد بازار سرمایه در سال آینده ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: سال آینده شاهد توسعه ابزارهای و نهادهای نوین مالی، تخصصی تر شدن بازار سرمایه، سرمایه گذاری های بهینه در بورس و افزایش سطح تحلیل خواهیم بود.