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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۰۱

حکم معاونتهای استانداری هرمزگان سال آینده ابلاغ می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: افراد مورد نظر جهت تصدی معاونت های عمرانی،‌ مدیریت برنامه ریزی و منابع انسانی استانداری هرمزگان مشخص شده است و در سال جدید حکم آنها ابلاغ خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی در جمع خبرنگاران در مورد پستهای خالی در استانداری هرمزگان گفت: محمد نصوری معاون برنامه ریزی استانداری به عنوان معاون عمرانی استاندار منصوب شده است و احتمالا اواخر هفته حکم وی صادر خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: ناطق،‌ معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری هم به عنوان معاون برنامه ریزی معرفی می شود و پرویز سالاری مدیرکل دفتر استاندار که به تازگی منصوب شده بود در معاونت پشتیبانی و منابع انسانی فعالیت خواهد کرد.

هاشمی تختی بیان کرد: سعی خواهیم کرد با تعامل دو طرفه با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بهترین گزینه ها را در پست های خالی قرار دهیم.

کد مطلب 1052159

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