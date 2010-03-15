حکم معاونتهای استانداری هرمزگان سال آینده ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی در جمع خبرنگاران در مورد پستهای خالی در استانداری هرمزگان گفت: محمد نصوری معاون برنامه ریزی استانداری به عنوان معاون عمرانی استاندار منصوب شده است و احتمالا اواخر هفته حکم وی صادر خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: ناطق،‌ معاون پشتیبانی و منابع انسانی استانداری هم به عنوان معاون برنامه ریزی معرفی می شود و پرویز سالاری مدیرکل دفتر استاندار که به تازگی منصوب شده بود در معاونت پشتیبانی و منابع انسانی فعالیت خواهد کرد.

هاشمی تختی بیان کرد: سعی خواهیم کرد با تعامل دو طرفه با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی بهترین گزینه ها را در پست های خالی قرار دهیم.