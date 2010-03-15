95 درصد زائران در بافت فرسوده مشهد اسکان می یابند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد ضرابی ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی در سالن کنفرانس این سازمان، بافت فرسوده شهر مشهد را شهر زائر عنوان کرد و افزود: در این منطقه جمعیتی بالغ بر 54 هزار نفر مجاور اسکان دارند که علاوه بر این جمعیت 500 هزار نفری زائرین نیز در این محدوده به دلیل نزدیکی به حرم مطهر رضوی اقامت می کنند که متاسفانه تمهیدات لازم برای این منطقه به دلیل بافت فرسوده آن صورت نگرفته است، به عنوان مثال در صورت وقوع حریق به دلیل کم عرض بودن معابر امکان اطفای حریق با وسائل اتش نشانی نیست.

مدیر کل روابط عمومی آستان قدس با اشاره به پیش بینی رشد 10 تا 20 درصدی حضور زائرین در ایام نوروز گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی شرکتهای رجا، 65 درصد بلیت ها فروخته شده مربوط به مشهد است اما آمار دقیقی در این رابطه وجود ندارد.

وی با اشاره به توسعه 900 هزار متر مربعی فضای حرم رضوی گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر به زائرین در حدود 2500 نفر از خدمه در اماکن متبرکه حرم به خدمت رسانی به صورت 24 ساعته مشغول خواهند بود همچنین 300 هزار متر مربع از فضای صحن های حرم رضوی (ع) در این ایام مفروش خواهد شد و در زمان سال تحویل در صورت افزایش حجم زائرین مقدار فضای فرش شده تا 100 هزار متر مربع دیگر افزایش خواهد یافت.

ضرابی با اشاره به اینکه روزانه 86 هزار مشعل روشن در حرم رضوی روشن است، خاطرنشان کرد: در ایام میلاد تعداد چراغها و مشعلهای روشن حرم رضوی در حدود دو برابر می شود و امسال در نظر داریم این تعداد را به 200 هزار عدد برسانیم.



وی پخش مراسم ایام نوروز حرم را از دیگر اقدامات آستان قدس رضوی در ایام نوروز امسال عنوان کرد و افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان صدا و سیمای کشور امسال علاوه بر برنامه های نوروزی صدا و سیما، مراسم حرم مطهر رضوی و برنامه های آستان قدس رضوی نیز از شبکه های سراسری پخش خواهد شد البته در سالهای گذشته در پخش مراسم حرم رضوی از سوی صدا و سیما کشور کم لطفی های صورت گرفته که با توصیه های مقام معظم رهبری و تغییر نگاه آستان قدس رضوی در ساخت برنامه های رسانه ای، امسال چهره متفاوتی از برنامه های آستان قدس در معرض دید علاقه مندان سراسر کشور قرار خواهد گرفت.



ضرابی با اشاره به پذیرایی روزانه شش هزار نفر در مهمانسرای آستان قدس رضوی اظهار داشت: با اجرای طرح توسعه مهمان سرای آستان قدس رضوی در آینده ای نزدیک شاهد پذیرایی روزانه 15 هزار نفر در مهمانسرای حضرت خواهیم بود.