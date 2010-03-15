ایران ویژن آسیا را به جایگاه جدیدی می برد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: ماه گذشته فدراسیون فوتبال ایران جلسه‌ای را با نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا و مقامات پروژه ویژن در فارس و اصفهان برگزار کرد. فارس و اصفهان از جدی ترین مناطق تحت اجرای ویژن آسیا هستند. آنها با فراگیری دانش لازم برای ویژن آسیا از استان های دیگر بازدید می کنند تا آنها را در اجرای همین پروژه یاری برسانند. به این ترتیب اینک 16 استان ایران تحت پوشش ویژن ایران قرار گرفته اند.

در ادامه این گزارش خاطرنشان شده است: در سمینار 24 فوریه 2010 نمایندگان فارس و اصفهان اعلام کردند که با بودجه مالی و بازاریابی خود مایل به توسعه فوتسال و فوتبال زنان هستند. نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا از همدان، قزوین بازدید کردند و قرار است اردیبهشت ماه برای بررسی هیئت‌های فوتبال اردبیل، خراسان رضوی، مازندران و یزد به این استان ها بروند.