شروط چهارگانه آمریکا برای اسرائیل درباره سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص،" بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اسرائیل به مشورتهای خود با هفت تن از وزیران بلندپایه کابینه‌ اش در مورد فهرستی از درخواستهای هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا که در مکالمه تلفنی روز جمعه با وی مطرح کرد، ادامه می دهد.

هاآرتص می نویسد: کلینتون چهار درخواست را از تل آویو مطرح کرده که نتانیاهو باید برای اعتماد سازی این چهار درخواست را انجام دهد.

این چهار درخواست عبارتند از :

- تحقیق درباره روند منتهی به اعلام طرحهای ادامه شهرک سازی همزمان با سفر بایدن به سرزمین های اشغالی.

- تجدید نظر در تصمیم کمیته طرح ‌ریزی و ساخت و ساز مناطق بیت المقدس برای تصویب ساخت 1600 واحد مسکونی در رمات شلومو.

- اتخاذ یک رویکرد اساسی در قبال فلسطینیان که ازسرگیری گفتگوهای صلح را ممکن سازد.

- صدور یک بیانیه رسمی مبنی بر اینکه گفتگوها با فلسطینیان حتی گفتگوهای غیر رسمی به تمام مسائل اساسی مناقشه شامل مرزها، ‌پناهندگان، ‌بیت المقدس،‌ تمهیدات امنیتی، ‌آب و شهرکها بپردازد.

بر اساس این گزارش، همزمان با سفر "جوزف بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا به سرزمین های اشغالی که هفته گذشته انجام شد، تل آویو از برنامه های جدید خود برای شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی خبر داد که همین عاملی شد برای افزایش تنش ها میان تل آویو و واشنگتن به نحوی که سفیر رژیم صهیونیستی در آمریکا اعلام کرد : روابط آمریکا-اسرائیل در بدترین وضعیت در 35 سال گذشته قرار دارد.