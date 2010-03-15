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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

بلوکیان:

اعتبارت وزارت راه در سال 89 باید 12 هزار میلیارد تومان باشد

اعتبارت وزارت راه در سال 89 باید 12 هزار میلیارد تومان باشد

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری اظهار داشت: بودجه امسال این وزارتخانه چهار هزار و 200 میلیارد تومان بوده که با افزایش 30 درصدی نسبت به سال گذشته باید در سال آینده حدود 12 هزار میلیارد تومان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، احمد بلوکیان افزود: با افزایش اعتبارات عمرانی وزارت راه، امکان خدمات رسانی و سرعت بیشتر در کارها وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد: وزارت راه نسبت به وزارتخانه های دیگر از وضعیت اعتباری بهتری برخوردار است ولی انتظار مسئولان این وزارتخانه بیشتر از اینهاست.

معاون وزیر راه افزود: بر اساس برنامه ها و پروژه های پیشنهادی و در دست اقدام، بودجه دریافت می شود و باید با همین اعتبارات ادامه داد.

بلوکیان خاطرنشان کرد: سیاست وزارت راه و ترابری و تاکید مقام معظم رهبری این است که راه آهن جمهوری اسلامی گسترش یابد و راههای ریلی کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: در بحث آزادراه ها، بزرگراه ها و راههای روستایی هم با توجه به اعتبارات، سعی در سرعت عمل و پیشرفت کامل تمامی پروژه هاست.

دولت فقط کلنگ زنی نمی کند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری که در مراسم ویژه افتتاح و کلنگ زنی دو پروژه مهم پاکدشت سخن می گفت، تاکید کرد: دولتهای نهم و دهم فقط کلنگ زنی نمی کنند و مثل امروز که شاهد آن هستیم، حداقل یک تا دو پروژه نیز به بهره برداری رسیده و افتتاح می شود.

وی افزود: این مسئله مبنای کارشناسی دارد و برای منفعت مردم و خدمتگزاری دولت به آنهاست.

بلوکیان خاطرنشان کرد: وزارت راه و ترابری در بعضی از استانها هشت مدیرکل دارد که نشانگر حجم گسترده فعالیتهای این وزارتخانه است.

وی خاطرنشان کرد: افتخار مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که بر اساس اهداف والای انقلاب اسلامی، خدمت صادقانه به مردم را در دستور کارشان قرار داده اند.

کد مطلب 1052167

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