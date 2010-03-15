اعتبارت وزارت راه در سال 89 باید 12 هزار میلیارد تومان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، احمد بلوکیان افزود: با افزایش اعتبارات عمرانی وزارت راه، امکان خدمات رسانی و سرعت بیشتر در کارها وجود خواهد داشت.

وی تاکید کرد: وزارت راه نسبت به وزارتخانه های دیگر از وضعیت اعتباری بهتری برخوردار است ولی انتظار مسئولان این وزارتخانه بیشتر از اینهاست.

معاون وزیر راه افزود: بر اساس برنامه ها و پروژه های پیشنهادی و در دست اقدام، بودجه دریافت می شود و باید با همین اعتبارات ادامه داد.

بلوکیان خاطرنشان کرد: سیاست وزارت راه و ترابری و تاکید مقام معظم رهبری این است که راه آهن جمهوری اسلامی گسترش یابد و راههای ریلی کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: در بحث آزادراه ها، بزرگراه ها و راههای روستایی هم با توجه به اعتبارات، سعی در سرعت عمل و پیشرفت کامل تمامی پروژه هاست.

دولت فقط کلنگ زنی نمی کند

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و ترابری که در مراسم ویژه افتتاح و کلنگ زنی دو پروژه مهم پاکدشت سخن می گفت، تاکید کرد: دولتهای نهم و دهم فقط کلنگ زنی نمی کنند و مثل امروز که شاهد آن هستیم، حداقل یک تا دو پروژه نیز به بهره برداری رسیده و افتتاح می شود.

وی افزود: این مسئله مبنای کارشناسی دارد و برای منفعت مردم و خدمتگزاری دولت به آنهاست.

بلوکیان خاطرنشان کرد: وزارت راه و ترابری در بعضی از استانها هشت مدیرکل دارد که نشانگر حجم گسترده فعالیتهای این وزارتخانه است.

وی خاطرنشان کرد: افتخار مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که بر اساس اهداف والای انقلاب اسلامی، خدمت صادقانه به مردم را در دستور کارشان قرار داده اند.