منابع بانکی مشکل اصلی در عدم جذب تسهیلات بنگاه های اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عابدین محمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که راستای اطلاع رسانی مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت به این استان برگزار شد، کمبود منابع بانکی استان طی سالهای گذشته برای پرداخت کامل تسهیلات بنگاه های اقتصادی را یکی از مشکلات این استان در راستای اشتغالزایی دانست و افزود: کمبود این منابع موجب شده 60 درصد سهمیه تهیسلات ابلاغی بنگاه های اقتصادی زودبازده منجر به عقد قرارداد نشود.

وی اضافه کرد: در این راستا با هماهنگی های انجام شده در سفر سوم مصوب شد مابه التفاوت این سهمیه بدون درنظر گرفتن منابع این بانکی استان به متقاضیان پرداخت شود.

محمدی با بیان اینکه در این راستا تنها بانکهای مسکن و سپه سهمیه ابلاغی خود را پرداخت کرده اند، اظهار داشت: سهمیه مابقی بانکها شش هزار و 502 میلیارد ریال بوده که تنها دو هزار و 615 میلیارد ریال تاکنون منجر به عقد قرار شده است.

وی از تصویب 11 مصوبه کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی در دور سوم سفر خبر داد و گفت: از این تعداد چهار مصوبه در راستای اشتغالزایی و هفت مورد در زمینه کار و امور اجتماعی بوده است.

محمدی تصویب اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال جهت تکمیل مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران استان در سالهای 89 و 90 را از مصوبات ابن سفر عنوان کرد و افزود: این مجموعه فرهنگی و استراحتگاه کارگران شرق کشور در اردبیهشت ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی احداث مجموعه فرهنگی و ورزشی کارگران در شهرستانهای فردوس، قاین، نهبندان، احداث سالن های چند منظوره در شهرستانهای سربیشه، درمیان، بشرویه، خوسف و سرایان و یک سالن چند منظوره مخصوص کارگران در شمال شهر بیرجند در بافت فرسوده را از مصوبات این سفر برشمرد.

محمدی از تصویب تکمیل احداث ساختمان های اداری شهرستانهای فردوس، سربیشه و درمیان و احداث ساختمان اداره کار در شهرستانهای سرایان و بشرویه خبر داد و گفت: ایجاد اداره کار در شهرستانهای جدیدالتاسیس استان و تامین پستهای مورد نیاز از محل پستهای بلاتصدی وزارت کار و امور اجتماعی از دیگر مصوبات این سفر است.

وی همچنین مبلغ 10 میلیارد ریال جهت تامین بخشی از سود تسهیلات بانکی طرح های بنگاه های اقتصادی زودبازده استان را از دیگر مصوبات این سفر ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به هماهنگی های به عمل آمده و تصویب شورای عالی اشتغال ساماندهی اشتغال جویندگان کار به عهده وزارت تعاون محول شده است، افزود: در سفر سوم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خوداشتغالی از طریق صندوق مهر امام رضا(ع) و واجدین شرایط کمیته امداد و سازمان بهزیستی و طرح های خود اشتغالی مربوط به ایثارگران نیز به تصویب رسیده است.

محمدی به تشکیل ستاد ارتباطات مردمی در این اداره کل اشاره کرد و ادامه داد: در سفر سوم هیئت دولت به خراسان جنوبی بالغ بر یک هزار و 84 درخواست به صورت حضوری تحویل شده که از این تعداد 220 مورد به صورت ملاقات حضوری با معاون وزیر کار انجام شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی یادآور شد: بالغ بر980 مورد از این تقاضاها درخواست اشتغال یا وام خود اشتغالی بوده که با مصوبه شورای عالی اشتغال درخواستهای کار به وزارت تعاون و تقاضای وام به صندوق مهر امام رضا(ع) جهت پیگیری ارسال شده است.