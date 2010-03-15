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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۴

سالن جدید مسافران خارجی فرودگاه مشهد افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: در آینده ای نزدیک سالن جدید مسافران خارجی در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضا عبدالملکی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی پرواز مشهد - فرانکفورت افزود: هدف از برقراری این پرواز ایجاد تسهیلات برای زائران امام رضا (ع) و مسلمانان کشورهای اروپایی است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه این پرواز اولین پرواز از مشهد به کشورهای اروپایی است، گفت: برقراری پرواز مشهد - فرانکفورت مراودات تجاری استان با مسلمانان کشورهای اروپایی و ایرانیان مقیم این کشورها را نیز گسترش می دهد.
 
عبدالملکی از افزایش تعداد پروازهای این مسیر به دو پرواز از اواخر فروردین ماه سال آینده خبر داد و افزود: این امر باعث رشد سطح اقتصادی و رشد میزان ورود گردشگر خارجی به خراسان رضوی شده و مشهد را به پایگاهی برای برقراری پروازهای ترازیتی تبدیل می کند.
 
وی با بیان اینکه برای برقراری پرواز مشهد - فرانکفورت بررسی های زیادی انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: در آخرین بررسی ها شرکت ایران ایر که یکی از بهترین شرکتهای هواپیمایی ایران است برای انجام این پرواز اعلام آمادگی کرده است.
 
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک پروازهای دیگری از مشهد به مقصد کشور عمان و کشورهای آفریقایی برقرار شود تا مسلمانان این کشورها از موهبت زیارت امام رضا (ع) بی نصیب نمانند.
 
کد مطلب 1052175

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