15 طرح عمرانی در روستاهای غرب استان تهران اجرا شد

یحیی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: احداث مسجد، حسینیه، خانه معلم، مجتمع فرهنگی، کتابخانه، آبرسانی و آسفالت از جمله این طرحها به شمارمی رود.

وی ادامه داد: امسال دو میلیارد و 300 میلیون ریال در غرب استان تهران زکات جمع آوری شده که وزارت کشور معادل این مبلغ را به صورت تشویقی به حساب دهیارهای منطقه برای اجرای طرحهای عمرانی واریز کرد.

این مسئول بیان کرد: در سال آینده تلاش می شود با برگزاری همایشهای آموزشی ضمن ارتقای آگاهی مردم از این فریضه مهم دینی، گامهای موثرتری در جهت عمرانی روستاها برداشته شود.

رمضانی عنوان داشت: به منظور جلوگیری از تغییرات اساسی در دکوراسیون شهری، وزارت کشور فقط کمیته امداد را مجاز به نصب صندوقهای صدقات در سطح معابر شهری و مجتمعهای مسکونی، فروشگاهها و مراکز تجاری کرده است.

وی اظهار داشت: در این راستا از نصب دیگر صندوقها در معابر عمومی جلوگیری به عمل می آید.

رمضانی خاطرنشان کرد: البته کمیته امداد غرب استان تهران، زمینه تعامل با آن دسته از موسساتی که سابقه طولانی در امر خدمتگزاری داشته اند و هیئتهای موسس این گونه موسساتی که قصد و هدفشان خدمت به محرومان است، فراهم کرده است.



این مسئول یادآور شد: در همین راستا تعداد پنج موسسه باسابقه به یاری کمیته امداد آمده اند و خدمات گسترده ای را در غرب استان تهران در زمینه های مختلف ارائه کرده اند.