گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کهنوج رتبه اول در جذب روحانیون مستقر در استان را داراست. حجت الاسلام عباس بذرکار با اعلام این خبر گفت: شهرستان کهنوج در جذب روحانی بسیار موفق بوده است که یکی از دلایل آن را می توان برخورد گرم و صمیمی حجت الاسلام مسلم پورجمالی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان دانست.

- 50 اثر معرق و مشبک اثر "مسلم زارع مهرجردی" با عنوان "میراث" در نگارخانه حوزه هنری یزد به نمایش گذاشته شد. این جوان خوش ذوق یزدی برگزیده ای از فعالیتهای مستمرخود درعرصه معرق و مشبک را با موضوع آیاتی از قرآن کریم، روایات، احادیث علوی و اشعار بزرگان ادب پارسی و تصاویر تاریخی در معرض دید عموم قرار داده است. نمایش آثار مسلم زارع مهرجردی تا پایان سال 88 درمحل نگارخانه حوزه هنری استان یزد واقع در خیابان آیت الله کاشانی برپاست.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: اخلاص موجب پیشرفت در کارها و توسعه پایدار کشور می شود و در صورت تحقق این مهم شاهد رشد چشمگیر فعالیتهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطح جامعه خواهیم بود. حجت الاسلام علی اکبر حاجی عزیزخانی در جلسه تفسیر ویژه کارکنان زن این اداره کل افزود: ارزش هرکاری وابسته به نیت خیر است، عملکرد انسان فقط در صورت اخلاص و جلب رضایت خداوندگار ارزشمند می شود.

- معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان از تهیه نخستین اطلس فرهنگی با همکاری امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و اداره کل تبلیغات اسلامی این استان خبر داد. حجت الاسلام عباس بذرکار با اشاره به اولویتهای فرهنگی در سال 1389 گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان پایلوت تهیه اولین اطلس فرهنگی در کشور است. وی اجرای طرح اطلس فرهنگی را از جمله اولویتهای فرهنگی در سال 89 دانست و خاطرنشان کرد: ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای کرمان کلیه موارد مربوط به ظرفیتها، امکانات، آمار و تهدیدات فرهنگی منطقه و شهرستان خود را به‌صورت شناسنامه فرهنگی جهت تدوین اطلس فرهنگی ارائه کرده‌اند.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران کردستان، برگزاری گفتمانهای دینی را عاملی برای رشد و پویایی جوانان دانست. حجت‌الاسلام حجت شهبازی ر جمع مدیران و معلمان شهرستان کامیاران اظهارداشت: آموزش و پرورش همکاری و تعامل خوبی با اداره تبلیغات اسلامی در راستای برگزاری مطلوب گفتمانهای دینی داشته که جای تقدیر دارد.

- کارشناس پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: ویژه نامه زائر با همکاری روابط عمومی این اداره کل چاپ و منتشر شد. حجت الاسلام محمد اسفندیاری با اعلام این خبر گفت: با آغاز سال جدید زائران بسیاری برای زیارت مرقد مطهر حضرت رضا (ع) به شهر مشهد مقدس سفر می‌کنند و از این رو تعداد 20 هزار نسخه ویژه نامه زائر جهت توزیع در مبادی ورودی شهر در اختیار زائران و مسافران قرار می گیرد.

- نخستین جشنواره قرانی خانواده با حضور 16 خانواده برتر قرآنی در سالن اجتماعات اداره‌کل تبلیغات اسلامی مرکزی برگزار شد. در این جشنواره قرآنی 65 نفر از خانواده‌های برتر قرآنی از 16 خانواده در رشته‌های ترتیل خوانی، حفظ سوره نور، تفسیر سوره نور و دانستنی‌های قرآن به رقابت پرداختند.