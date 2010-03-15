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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۸:۳۴

آغاز طرح انتظامی ترافیکی نوروزی در جاده های خراسان رضوی

آغاز طرح انتظامی ترافیکی نوروزی در جاده های خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه خراسان رضوی گفت: طرح انتظامی ترافیکی نوروزی در جاده های خراسان رضوی با حضور تیمهای گشتی و پلیس راه و اکیپهای امداد و نجات از امروز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ یوسف پور علی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه 90 درصد مسافرت ها به این استان از طریق زمینی صورت می گیرد و همچنین تراکم ترافیک در ایام نوروز سنگین است مصمم هستیم تا با همکاری و تعامل سازمانهای امداد و نجات آرامش خاطر و امنیت مطلوبی را برای زائرین حرم رضوی و مسافرین فراهم کنیم .

فرمانده پلیس راه خراسان رضوی گفت: با افزایش تعداد پایگاه های ثابت پلیس راه از 16 واحد به 20 واحد محورهای فرعی و پرتردد استان تحت کنترل پلیس قرار می گیرد و گشت های نا محسوس پلیس هم در این طرح با رانندگان متخلف برخورد خواهد داشت.

وی استفاده از 350 نیروی کمکی، افزایش ناوگان موتورهای پلیس راه، استفاده از بالگرد، خودروهای سازمان یافته، انجام تست اعتیاد، پانچ گواهینامه در صورت تکرار تخلفات، انتقال به پارکینگ و افزایش کنترل محسوس و نامحسوس از دیگر اقدامات پلیس راه خراسان رضوی است.
 
پور علی گفت: استقرار تیم اورژانس، هلال احمر، پلیس و ... در یک نقطه می تواند حرکتی هماهنگ و منظم برای استفاده از زمان را جهت کمک رسانی و امداد و نجات فراهم آورد.
 
معاون هماهنگ کننده فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی نیز گفت: پلیس باید هدایتگر و راهنمایی درستی برای شهروندان باشد تا زمینه جلب تعامل و همکاری عمومی فراهم شود.
 
کاظم علیزاده افزود: 90 درصد کار پلیس هدایت و تشخیص مسیر درست است تا بتواند با شیوه های علمی، صحیح و حساب شده خدمات رسانی مطلوب را به شهروندان داشته باشد و در این صورت می تواند زمینه ساز تعامل و همکاری لازم برای برقرار نظم توسعه و امنیت را فراهم آورد.
 
وی ادامه داد: 178 تیم گشتی محسوس پلیس راه در دو شیفت کاری و 22 تیم نا محسوس از 25 اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین ماه در کنار نیروهای امدادی وظیفه خدمات رسانی را انجام می دهند.

این مرکز ،با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز 89 ، به منظور افزایش ظرفیت تردد در محورهای مواصلاتی استان و ارتقای ضریب ایمنی است.

ایجاد کشش و روانی ترافیک از 26 اسفندماه تا 14فروردین ماه محدودیت ها و ممنوعیت های عبور و مرور در محورهای پرتردد خراسان رضوی اعمال می شود.

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش صبح روز جمعه 28اسفند ماه تا ساعت 24 روز یکشنبه اول فروردین ماه از محورهای اصلی منتهی به مشهد چون گناباد، سبزوار، قوچان ، تایباد ، سرخس و درگز به مشهد ممنوع است.

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش صبح روز پنجشنبه 12 فروردین ماه تا ساعت 12 روز شنبه 14 فروردین ماه از محورهای گناباد ، سبزوار ، قوچان ، تایباد ، سرخس و درگز به مشهد و بالعکس ممنوع است.

کد مطلب 1052183

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