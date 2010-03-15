آغاز طرح انتظامی ترافیکی نوروزی در جاده های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ یوسف پور علی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه 90 درصد مسافرت ها به این استان از طریق زمینی صورت می گیرد و همچنین تراکم ترافیک در ایام نوروز سنگین است مصمم هستیم تا با همکاری و تعامل سازمانهای امداد و نجات آرامش خاطر و امنیت مطلوبی را برای زائرین حرم رضوی و مسافرین فراهم کنیم .
وی استفاده از 350 نیروی کمکی، افزایش ناوگان موتورهای پلیس راه، استفاده از بالگرد، خودروهای سازمان یافته، انجام تست اعتیاد، پانچ گواهینامه در صورت تکرار تخلفات، انتقال به پارکینگ و افزایش کنترل محسوس و نامحسوس از دیگر اقدامات پلیس راه خراسان رضوی است.
این مرکز ،با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز 89 ، به منظور افزایش ظرفیت تردد در محورهای مواصلاتی استان و ارتقای ضریب ایمنی است.
ایجاد کشش و روانی ترافیک از 26 اسفندماه تا 14فروردین ماه محدودیت ها و ممنوعیت های عبور و مرور در محورهای پرتردد خراسان رضوی اعمال می شود.
تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش صبح روز جمعه 28اسفند ماه تا ساعت 24 روز یکشنبه اول فروردین ماه از محورهای اصلی منتهی به مشهد چون گناباد، سبزوار، قوچان ، تایباد ، سرخس و درگز به مشهد ممنوع است.
تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش صبح روز پنجشنبه 12 فروردین ماه تا ساعت 12 روز شنبه 14 فروردین ماه از محورهای گناباد ، سبزوار ، قوچان ، تایباد ، سرخس و درگز به مشهد و بالعکس ممنوع است.
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