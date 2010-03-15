واگذاری 850 میلیون دلار پروژه جدید نفتی به خاتم الانبیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید نورالدین شهنازی زاده در مورد جزئیات توافق جدید با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: با امضای توافقنامه ای ساخت سه خط لوله انتقال فرآورده های نفتی به صورت EPCF به این مجموعه واگذار شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به واگذاری ساخت خط لوله 20 اینچ نایین – کاشان - ری به طول 440 کیلومتر و با قابلیت انتقال روزانه 200 هزار بشکه فرآورده نفتی به قرارگاه خاتم تصریح کرد: همچنین ساخت خط لوله 22 اینچ رفسنجان - تربت حیدریه - امام تقی - مشهد به طول 900 کیلومتر با قابلیت انتقال روزانه 140 هزار بشکه فرآورده نفتی به این مجموعه واگذار شده است.

به گفته این مقام مسئول ساخت خط لوله 26 اینچ بندرعباس - رفسنجان به طول 470 کیلومتر با قابلیت انتقال روزانه 300 هزار بشکه فرآورده نفتی نیز از دیگر طرحهای نفتی بوده به قرارگاه خاتم واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به اینکه برآورد اولیه مالی این پروژه 850 میلیون دلار است، اظهار داشت: قرار است 20 درصد مبلغ این پروژه بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان کارفرما و 80 درصد آن برعهده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان پیمانکار پروژه باشد.