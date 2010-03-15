  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۷

برای کمک به ساخت ورزشگاه/

کره شمالی 1000 کارگر به آفریقای جنوبی فرستاد

کره شمالی 1000 کارگر به آفریقای جنوبی فرستاد

دولت کره شمالی برای کمک به ساخت و نوسازی ورزشگاه های میزبان رقابت های جام جهانی 2010 ، نزدیک به 1000 کارگر به آفریقای جنوبی فرستاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "جونگ آنگ دیلی" گزارش داد کره ای ها که در تحریم اقتصادی به سر می برند با این کار تلاش می کنند تا ارز خود را تقویت کنند. تیم کره شمالی هم به عنوان یکی از 32 تیم در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، کره ای ها قرار است در چهار یا پنج ورزشگاه از جمله "ساکر سیتی" ژوهانسبورگ که دیدار افتتاحیه و اختتامیه رقابت ها در آنجا برگزار می شود، به فعالیت مشغول شوند.

مسئولان آفریقای جنوبی یک میلیارد دلار برای آماده سازی 10 ورزشگاه جام جهانی در نظر گرفته اند اما در این گزارش عنوان نشده که قرار است چقدر به کارگران کره ای پرداخت شود.

کد مطلب 1052188

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها