کره شمالی 1000 کارگر به آفریقای جنوبی فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "جونگ آنگ دیلی" گزارش داد کره ای ها که در تحریم اقتصادی به سر می برند با این کار تلاش می کنند تا ارز خود را تقویت کنند. تیم کره شمالی هم به عنوان یکی از 32 تیم در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

بر پایه این گزارش، کره ای ها قرار است در چهار یا پنج ورزشگاه از جمله "ساکر سیتی" ژوهانسبورگ که دیدار افتتاحیه و اختتامیه رقابت ها در آنجا برگزار می شود، به فعالیت مشغول شوند.

مسئولان آفریقای جنوبی یک میلیارد دلار برای آماده سازی 10 ورزشگاه جام جهانی در نظر گرفته اند اما در این گزارش عنوان نشده که قرار است چقدر به کارگران کره ای پرداخت شود.