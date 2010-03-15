پروژه زیرگذر شرقی مشهد هفت ماه زودتر از موعد مقرر به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی درهمی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: پروژه زیرگذر میدان شهدای مشهد با هزینه ای بالغ بر 82 میلیارد ریال و در مدت زمان اجرایی 24 ماه در اسفند ماه سال 86 آغاز شد که با توجه به شرایط ترافیکی و تملک ساختمانها و معارض موجود در سیر طرح باعث انحراف در برنامه زمان بندی مصوب گردید.

مدیر اجرایی پروژه میدان شهدا مشهد تصریح کرد: بر همین اساس آبان ماه 89 به عنوان زمان پایان پروژه مشخص شد اما با توجه به تاکیدات شهردار مشهد و پیگیری مدیریت اجرایی طرح میدان شهدا، پروژه زیرگذر شرقی مشهد بدون تاخیر نسبت به زمان بندی اولیه و با کاهش زمان اجرایی در حدود هفت ماه به اتمام رسید زیرگذر شرقی و غربی مشهد پیشرفته ترین زیرگذرهای شهری کشور است.

وی زیرگذرهای شرقی و غربی مشهد این زیرگذر را به لحاظ مجهز بودن به امکاناتی نظیر سیستم هوشمند، کنترل آلودگی ها و تهویه و اعلام اطفای حریق را از پیشرفته ترین زیرگذرهای کشور دانست.

درهمی در رابطه با سیستم اطفای حریق این زیرگذر گفت: سیستم اطفال حریق زیرگذر شامل دو جز اصلی جعبه های آتش نشانی و آب پاشهای خودکار است وی همچنین به تعداد هفت جعبه آتش نشانی بر روی دیوارهای زیرگذر اشاره کرد و گفت: این جعبه های آتش نشانی هنگام وقوع حریق طبق طبق استانداردهای رایج برای بخش سرپوشیده زیرگذرها از آب پاشهای خودکار استفاده می شود.

وی در خصوص سیستم تهویه زیرگذر اظهار داشت: سیستم تهویه در زیرگذرهای شرقی و غربی پروژه میدان شهدا شامل هشت مکنده و هشت دمنده هواست که به وسیله دمنده ها هوای تازه به درون زیرگذر وارد می شود و با حرکت در طول زیرگذر هوای آلوده موجودر در فضا را به سمت مکنده های هوا می راند.

درهمی در ادامه در خصوص سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی ناشی از نزولات جوی، سیلاب و شستشوی پارکینگ که از سمت شیبراهه ها وارد زیرگذر می شود گفت و افزود: این امر برای جمع آوری آبهای سطحی و چاههای جذبی پیش بینی شده است.

وی افزود: در مواقعی که حجم آب ورودی به زیرگذر بیش از قدرت جذب چاهها باشد آب های جمع آوری شده توسط پمپ به خارج از زیرگذر انتقال یافته و در جویهای خیابان تخلیه می شود.