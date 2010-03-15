میلی باند مدعی اتفاق نظر اعضای شورای امنیت درباره ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید ملی باند" که با هدف تحت فشار قراردادن مقامات پکن برای توافق با اعمال فشارهای جدید بر ایران به چین سفر کرده به رغم مخالفت این کشور و روسیه با اعمال فشار بر تهران مدعی اتفاق نظر اعضای شورای امنیت در این مورد شد.
میلی باند که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : اعضای دائم شورای امنیت ( چین، روسیه، انگلیس، آمریکا و فرانسه ) همگی با استراتژی دوگانه یعنی تشویق تهران از یک سو و اعمال فشار از سوی دیگر موافق هستند.
وی در ادامه بر لزوم وجود روابط استراتژیک میان انگلیس و چین تاکید کرد.
بر اساس این گزارش، هر چند دیپلماتهای انگلیسی معتقدند که به رغم مخالفت های چین با اعمال فشارهای بیشتر بر ایران، پکن سرانجام با افزایش فشارها بر تهران حمایت می کند اما با این وجود "دیوید میلی باند" به چین رفته تا مقامات این کشور برای اعمال فشار بر ایران متقاعد کند.
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