میلی باند مدعی اتفاق نظر اعضای شورای امنیت درباره ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "دیوید ملی باند" که با هدف تحت فشار قراردادن مقامات پکن برای توافق با اعمال فشارهای جدید بر ایران به چین سفر کرده به رغم مخالفت این کشور و روسیه با اعمال فشار بر تهران مدعی اتفاق نظر اعضای شورای امنیت در این مورد شد.

میلی باند که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : اعضای دائم شورای امنیت ( چین، روسیه، انگلیس، آمریکا و فرانسه ) همگی با استراتژی دوگانه یعنی تشویق تهران از یک سو و اعمال فشار از سوی دیگر موافق هستند.

وی در ادامه بر لزوم وجود روابط استراتژیک میان انگلیس و چین تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، هر چند دیپلماتهای انگلیسی معتقدند که به رغم مخالفت های چین با اعمال فشارهای بیشتر بر ایران، پکن سرانجام با افزایش فشارها بر تهران حمایت می کند اما با این وجود "دیوید میلی باند" به چین رفته تا مقامات این کشور برای اعمال فشار بر ایران متقاعد کند.

روز گذشته روزنامه دیلی تلگراف با اشاره به سفر میلی باند به چین نوشته بود : در مورد افزایش فشارها بر ایران، روسیه نقش مرکزی دارد به این معنی که اگر مسکو با اعمال فشار بر تهران موافقت کند پکن نیز با آن موافق خواهد بود و اگر روسیه مخالف این تصمیم باشد، چین نیز در کنار روسیه خواهد بود.

در همین رابطه یک دیپلمات انگلیسی به دیلی تلگراف گفت : چین در صورت ادامه مخالفت با افزایش فشار بر ایران در خطر منزوی شدن از گروه 1+5 ( پنج عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان ) قرار می گیرد و از آنجا که پکن منافع مشترک زیادی با این کشورها دارد مایل به از دست دادن این منافع نیست.