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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۱۸

امام جمعه وشمگیر آق قلا منصوب شد

امام جمعه وشمگیر آق قلا منصوب شد

گرگان - خبرگزاری مهر: امام جمعه جدید بخش وشمگیر شهرستان آق قلا در حکمی از سوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این حکم حجت الاسلام " محمد شیخی " به مدت سه سال به عنوان امام جمعه بخش وشمگیر شهرستان آق قلا معرفی شد.

در بخشی از حکم رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور آمده است: بنا به درخواست اهالی بخش وشمگیر و تایید مقام معظم رهبری، شما به سمت امامت جمعه آن بخش به مدت سه سال منصوب می شوید.
 
در این حکم تاکید شده است: انشاء الله ضمن برگزاری این فریضه بزرگ الهی مردم را نسبت به وظایف خطیر و حساسی که در رابطه با اسلام عزیز و انقلاب خونبار ملت شریف ایران دارند آشنا ساخته و به وحدت و همبستگی دعوت کنید و از تفرقه و اختلاف برحذر دارید.
 
شهرستان آق قلا بیش از 110 هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1052194

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