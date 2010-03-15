امام جمعه وشمگیر آق قلا منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این حکم حجت الاسلام " محمد شیخی " به مدت سه سال به عنوان امام جمعه بخش وشمگیر شهرستان آق قلا معرفی شد.

در بخشی از حکم رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور آمده است: بنا به درخواست اهالی بخش وشمگیر و تایید مقام معظم رهبری، شما به سمت امامت جمعه آن بخش به مدت سه سال منصوب می شوید.

در این حکم تاکید شده است: انشاء الله ضمن برگزاری این فریضه بزرگ الهی مردم را نسبت به وظایف خطیر و حساسی که در رابطه با اسلام عزیز و انقلاب خونبار ملت شریف ایران دارند آشنا ساخته و به وحدت و همبستگی دعوت کنید و از تفرقه و اختلاف برحذر دارید.

شهرستان آق قلا بیش از 110 هزار نفر جمعیت دارد.