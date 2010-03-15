توسعه بازار سرمایه سکوی جهش اقتصاد کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه، حیدر مستخدمین حسینی در مراسم افتتاح کارگزاری توسعه فردا با اشاره به تکمیل زنجیره فعالیت گروه توسعه با آغاز فعالیت رسمی کارگزاری مذکور، گفت: موسسه به عنوان اولین بازیگر بخش خصوصی بازار پولی کشور، خلاء نقش آفرینی در سایر بازارها خصوصا بازار سرمایه را حس می کرد از این رو آغاز فعالیت کارگزاری توسعه فردا را باید نقطه پایانی بر این خلاء دانست.

رئیس هیئت مدیره اسبق سازمان بورس اوراق بهادار افزود: بی تردید تعادل در اقتصاد یک کشور مستلزم تعادل در بازارهای مختلف آن مانند بازار پول، سرمایه، کالا و کار است و تنها در صورت برقراری این تعادل زمینه افزایش شاخصهای کلان مانند تولید ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادی فراهم می شود.

وی بیان کرد: این موسسه نیز بر اساس منطق اقتصادی و نقشی که برای خود در حوزه خدمات رسانی قائل است، پس از سالها حضور در بخش پولی، اکنون با افتتاح کارگزاری حضور و فعالیت خود را در بازار سرمایه هم آغاز می کند.

معاون سابق بانک مرکزی تاکید کرد: بررسی شواهد تاریخی نشان می دهد که بازار سرمایه سکوی جهش اقتصاد کشورهای مختلف بوده است، چرا که عدم موفقیت در بازار سرمایه که حوزه غیر واقعی اقتصاد را تشکیل می دهد، تمام موفقیتها در بخش واقعی (کالا و خدمات) را بی اثر می کند.

همچنین در ادامه این مراسم بهمن سید زارع مدیرعامل شرکت کارگزاری توسعه فردا نیز به ارائه تاریخچه ای از تاسیس و برنامه های پیش روی این شرکت پرداخت و گفت: نتیجه مذاکرات با موسسه اعتباری توسعه منجر به تاسیس شرکت مستقلی با نام کارگزاری توسعه فردا شد.

وی عنوان کرد: نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار، دریافت مجوزهای عرضه، بازاریابی و بازار گردانی اوراق بهادار، مشاوره برای پذیرش در بورسهای اوراق بهادار و کالا، مشاوره برای قیمت گذاری اوراق بهادار، سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و مشاوره مالی از جمله خدمات این شرکت است.

سید زارع اضافه کرد: مهمترین و محوری ترین برنامه ما ارائه گزارشها و تحلیلهای مالی در چارچوب استانداردهای پذیرفته شده بین المللی خواهد بود.